Letní divadlo v Grébovce: Polyfonie.Čechov.cz

KDY: Pátek od 20

KDE: Havlíčkovy sady (Grotta), Praha 2

ZA KOLIK: 100-250 Kč

Je až k smíchu, absurdní, jak se lidé navzájem neposlouchají. Od první chemické reakce mezi partnery, přes první nevěru, a dokonce ani po smrti si nerozumí. Čechov je nemilosrdný a takové lidské polyfonii se směje. Je nepřekonatelným psychologem a nadčasovým autorem. Autor: A. P. Čechov.

Ledárny Braník: Sima

KDY: Pátek od 20 (areál otevřený od 17)

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 500 Kč



Slovenská zpěvačka Sima vystoupí v rámci Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník. Můžete se těšit na všechny skladby z nového alba a samozřejmě nebudou chybět ani nejúspěšnější hity z předešlých alb.

Losers Cirque Company na Radlické

KDY: Pátek od 18

KDE: Radlická kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5

ZA KOLIK: 490 Kč

Akrobatická partička Losers Cirque Company se vrací na Radlickou! Magické spojení tance, akrobacie a humoru - to je inscenace The Loser(s). Ten správný rytmus performerům Losers Cirque Company určuje beatboxový mág En.dru, který vás celým představením provede.

Claptone u fontány

KDY: Pátek 17-22

KDE: Křižíkova fontána, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Od 599 Kč



Nasaďte si masky, Claptone roztančí se svojí magickou show Prahu pod širým nebem! Místem konání bude Křižíkova Fontána na výstavišti v Holešovicích, která pojme až několik tisíc návštěvníků a nabídne úchvatnou podívanou.

Latino street food

KDY: Sobota 10-20

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte na Smíchovskou náplavku ochutnat mexické burrito, tacos, trhané vepřové, španělskou paellu, brazilské feijoada, venezuelské arepy či empanadas, šťavnaté churrasco, argentinské steaky, kubánské sendviče, ceviche a další. S sebou domů si můžete odnést plná jihoamerická vína, peruánské pisco nebo ovocné koktejly z exotického ovoce.

Flašinet žije!

KDY: Sobota 10-19

KDE: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1 (a další místa)

ZA KOLIK: Zdarma



Osmý ročník tradičního festivalu flašinetářů. Festival bude zahájen v 10 hodin koncertem v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. V úpravě pro flašinet zde zazní oblíbená díla klasické hudby jako Dvořákův Slovanský tanec č. 4, Mozartova Malá noční hudba nebo Charpentierovo slavnostní Te Deum. Nově se návštěvníci mohou v rámci oficiálního programu těšit na dvě skladby v podání sopranistky s doprovodem flašinetu. O odpolední program se postarají improvizovaná vystoupení flašinetářů na náměstí Na Kampě u Karlova mostu. V 15 hodin zde flašinetáři postupně představí své nejlepší kousky a kolemjdoucí tak budou moci zažít pravou pouťovou atmosféru. Festivalový den vyvrcholí v 19 hodin koncertem v Českém muzeu hudby.

Ledárny Braník: PSH

KDY: Sobota od 20 (areál otevřený od 17)

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 390 Kč v předprodeji, 450 Kč na místě

PSH se i tento rok představí v rámci Lucerna Music Bar Open Air. Nenechte si ujít jejich skvělou show!

Karel, já a ty v Kinské

KDY: Sobota od 21

KDE: Letní kino Kinská, Kinského zahrada, Praha 5

ZA KOLIK: 99 Kč



Manželství Karla a Saši se ocitlo v mrtvém bodě a Saša se na čas stěhuje z domu. Nachází chvilkový azyl u Dušana, starého známého, který jim kdysi hrál na svatbě. Celovečerní debut Bohdana Karáska klade důraz na přirozenost dialogů i hereckých výkonů. S neokázalou elegancí a subtilním humorem představuje svět třicátníků, kteří hledají, nacházejí a někdy i ztrácejí přátele i životní partnery.

Kouzelná sobota s Pavlem Kožíškem

KDY: Sobota 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Julius Baroš Quintet v Jazz Docku

KDY: Neděle od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: 170-270 Kč



Významný trumpetista, který má za sebou více než padesátiletou hudební kariéru. Jeho kapela je formací tří generací a tvorba je inspirováno hudbou 50. a 60. let (C. Brown, F. Hubbard, M. Davis, Ch. Parker atd.). Julius Baroš je hudebník, známý spoluprací s Lacem Deczim, Štěpánem Markovičem v ESP nebo s mnoha pražskými big bandy. Byl také dlouholetým členem Filmového symfonického orchestru FISYO. Nejmladší generaci zastupuje výrazný talent české jazzové scény – kontrabasista Tomáš Baroš.

Letní kino Klubovna: Útěk do divočiny

KDY: Neděle od 20.30

KDE: Klubovna, Generála Píky, Praha 6

ZA KOLIK: 50 Kč

Připomeňte si osvědčený biják od Seana Penna, který začátkem milénia zasáhl nejednoho člověka. Blázen? Snílek? Idiot? Romantik? Možná vše dohromady. Ale jeho příběh nikdy nezapomenete. Málokdo z nás má takovou odvahu jako Christopher McCandless (Emile Hirsch). Bylo mu dvacet dva, když dostudoval vysokou školu, ale místo toho, aby zaplul do civilizačního proudu, ukázal mu vztyčený prostředník a z naivního snílka se proměnil v symbol jedné generace Američanů…

Letní scéna Harfa: Vězeň na Druhé Avenue

KDY: Neděle od 20

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 599 Kč



Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě zima, sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději právě vykradli na co přišli… Ne každý se však dokážeme zbláznit s takovou dávkou humoru, ironie a sarkasmu. Úžasně vtipná komedie o životě manželů Edny a Mela Edisonových, třech sester a jednoho bratra. Všichni jsme zajatci, vězni, neboť jsme zhýčkaní civilizací a ocitnout se svobodně pod mostem je přece jenom poněkud nepohodlné. Slavná americká komedie o tom, jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou.

Víno na Střelečáku

KDY: Pátek a sobota

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

ZA KOLIK: Skleněná vstupenka za 100 Kč

Střelecký ostrov se znovu promění na ostrov vína. Zastavte se na orosený pohárek při toulkách Prahou. Ta nejlepší vína z Jižní Moravy se zde představí po boku zahraniční tvorby, můžete tak porovnat kvalitu českých vín se světem. "Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu," zvou pořadatelé akce.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení



Ve strahovském kinu si můžete vychutnat film nebo muziku z automobilu nebo si ho užít klasickým způsobem. Co vás o víkendu čeká?

Pátek 21.00 Večírek (komediální drama/Británie)

Sobota 21.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel (komedie/ČR)

Neděle 21.00 Black Widow (fantasy/USA)

Indian Independence Day

KDY: Pátek až neděle

KDE: Manifesto Market, Na Florenci, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Manifesto Florenc se na 3 dny stane malou Indií v srdci Prahy u příležitosti oslavy 75. výročí nezávislosti Indie. Přijďte zažít indickou kulturu s vynikajícími specialitami od Rang de Basanti, tradiční taneční show nebo se třeba nechte dočasně potetovat hennou od Miny Jogani, která vám vytvoří krásné ornamenty na rukou.

Tip na výlet za kulturou: Kryrský Krák

KDY: Pátek a sobota

KDE: Letní kino, Kostelní 511, Kryry (Lounsko)

ZA KOLIK: 150-300 Kč



Devatenáctý ročník multižánrového hudebního festivalu Kryrský Krák proběhne 13. - 14. srpna v areálu letního kina, pod Schillerovou rozhlednou v Kryrech. Kromě místní bigbeatové sestavy K.U.T.U.B letos uvidíte i oblíbenou pražskou kapelu Vasilův Rubáš. Známé duo vás dostane nejen chytlavými melodiemi, ale i vtipnými texty a unikátní show. Vystoupí také smíchovský pseudofolkař se sudetskými kořeny Ukulele Jack a další skvělé kapely.