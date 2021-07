Střecha Lucerny: Maok

KDY: Pátek od 19.30

KDE: Střecha Lucerny, Štěpánská 61, Praha 1

ZA KOLIK: 650 Kč přes GoOut, welcome drink v ceně

Kombinaci fantastického místa a charismatického Maoka si nesmíte nechat ujít! Maok je hudebník, improvizátor, multiinstrumentalista, zpěvák a skladatel. Skrze své mystické skladby otevírá prostor k objevování barevnosti vlastních vnitřních světů a zákoutí své duše. Jeho hudba je skutečná, dotkne se srdce a stane se výzvou k upřímnému poznávání sebe sama teď a tady.

Pocta Ray Charlesovi

KDY: Pátek od 21

KDE: Reduta Jazz Club, Národní 20, Praha 1

ZA KOLIK: 295 Kč, VIP vstupenky 690 Kč přes GoOut



Raye Charlese známe jako rozesmátého jazzmana, kterého proslavily písně z 60. a 70. let. Jeho životní i profesionální cesta byla plná krkolomných překážek a i přes to byly obě dvě cesty po delší době úspěšně a zdatně zdolány. Raye Charlese a Lee Andrew Davisona nepojí jen láska k hudbě, ale i elán a touha tvořit hudbu publiku, které jí ocení a předá dalším generacím. S oklahomským Rayem Charlesem vystoupí Tomáš Baroš (basa), Otto Hejnic (bicí) a Jakub Tököly (klavír).

Letní kino Radlická: Samotáři

KDY: Pátek od 21

KDE: Radlická kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5

ZA KOLIK: 130 Kč

Letní kino na Radlické opět ožívá. V pátek večer se můžete těšit na kultovní český film Samotáři s Jiřím Macháčkem v hlavní roli.

Praha žije hudbou

KDY: Pátek a sobota

KDE: V ulicích Prahy, program zde

ZA KOLIK: Zdarma, umělcům můžete hodit "do klobouku"



"Kultura dostává už dlouho zabrat, o to víc nás těší, že Praha žije hudbou 2021 proběhne. Pouliční umění už k Praze neoddělitelně patří a (po)Uličník už se těší na všechny staré i nové buskery a také samozřejmě na vás návštěvníky. Protože bez pořádného publika to není to pravé. A kde se letos potkáš s Uličníkem? Tak Třeba na náměstí Republiky, Kampě, Můstku a mnoha dalších starých i zbrusu nových lokacích," zvou pořadatelé akce.

Víno a hudba na ostrově

KDY: Pátek a sobota 12-22

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

ZA KOLIK: Degustační sklenička 100 Kč

Přijďte zapít hektické dny a přivítat pořádně léto s orosenou sklenicí vína na stinný Střelecký ostrov. "Připravili jsme pro vás naprosto pohodovou akci, kde si víno vychutnáte všemi smysly. Degustaci dotváří nejen hudební zážitek, ale i rozmanitá nevšední vystoupení a oblíbené nevinné soutěže. Snažíme se o propojení chutí vína, hudebního představení a moderní gastronomie do jednoho velkého zážitku. Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblastí starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co víno to originál," zvou pořadatelé.

Mistrovství světa na ploché dráze

KDY: Pátek a sobota od 18

KDE: Stadion Markéta, U Vojtěšky 11, Praha 6

ZA KOLIK: Od 1450 Kč zde



Nejprestižnější plochodrážní závod v České republice, 25. ročník závodu mistrovství světa seriálu FIM Speedway Grand Prix. Jako každý rok, i tento se na startu závodu představí největší hvězdy plochodrážního sportu, jako je současný mistr světa Bartosz Zmarzlik, mistr Evropy Robert Lambert nebo třeba českými fanoušky velmi oblíben Martin Vaculík.

Proběhněte se parkem Ladronka

KDY: Sobota děti od 9, dospělí od 11.30

KDE: Park Ladronka (u televizní věže), Praha 6

ZA KOLIK: Startovné děti od 100, dospělí od 450 Kč

"Proběhněte se s námi na trasách dlouhých 3, 5 a 10 kilometrů v krásném prostředí pražského parku Ladronka! Trať je rychlá a rovinatá, ideální na osobáček," zvou pořadatelé na běh ČEZ Run tour.

Nakalenej fest v Modré Vopici

KDY: Sobota od 18

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulici Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Je tu další ročník festivalu pekelné hudby Nakalenej fest. V Modré Vopici vám zahrají kapely Algaes (symphonic-black), Arawn (thrash-death), Asperra (metal) a Zběsilost (hardrock).

Zoo opět chystá Víkend hmyzožravců

KDY: Sobota a neděle 10-16

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: Platí se běžné vstupné do zoo, od 150 Kč



Ochutnejte hmyz na všechny způsoby, zjistěte, jaké jsou benefity hmyzí kuchyně, a během speciálních komentovaných krmení se podívejte, jak chutná hmyzožravcům ze Zoo Praha. U Vzdělávacího centra je připraven zajímavý program.

Vila dětem: Trable vodníka Toníka

KDY: Neděle od 16

KDE: Werichova vila, U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč

Vodník Toník je poslední vodník u nás, který už dávno neloví dušičky do hrníčku. Teď má úplně jiné starosti. Trápí ho, že lidé si neváží přírody, že má plný rybník odpadků a že mu jeho milované ryby všechny vyhynou nebo mu je vyloví a prodají. Chtěl by pomoci, ale sám neví, jak na to. Proto si vezme na pomoc malého diváka, který mu určitě dobře poradí a pokud ne, tak by to mohl být velký malér. Interaktivní autorská pohádka o ochraně přírody, ve které má hlavní roli dětský divák, který rozhodne o tom, kam se celá situace a celý příběh posune.

Brožování s Annou Mastníkovou

KDY: Neděle od 15

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: 160 Kč



Anna Mastníková nedělá pouze ilustrace, ale navrhuje a vyrábí krásné brože! Ukáže dětem, jak si vytvořit vlastní kousek z plsti a filcu pro sebe nebo jako dárek. Že nevíte jak na to? Nevadí, s Annou si vše ukážeme! Dílny jsou vhodné pro děti od 7 do 15 let.

Francouzský trh na Kampě

KDY: Po celý víkend, 10-22

KDE: Na Kampě, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Francouzský trh je opět tu! "Jsme rádi, že se po roce opět setkáme na tradičním místě, a sice na náměstí Na Kampě. Čeká vás šest dní plných Francie, gastronomických zážitků, skvělé hudby a v neposlední řadě také programu pro děti," lákají pořadatelé.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Ve strahovském kinu si můžete vychutnat film z automobilu nebo si ho užít klasickým způsobem. Co vás o víkendu čeká?

Sobota 21.30 Matky

Neděle 21.30 Rychle a zběsile 9