Letní divadlo v Grébovce: Traktát o lásce

KDY: Pátek od 20

KDE: Havlíčkovy sady (Grotta), Praha 2

ZA KOLIK: 100-250 Kč

Pojednání o citu, který nás doprovází v každé vteřině našeho života, který nás žene přes všechny překážky a leckdy nás přiměje dělat psí kusy. Z pohledu nezávislého pozorovatele to může být někdy velmi zábavné. A nemusí se ani jednat o onen vysněný cit mezi partnery. Pokaždé ji prožíváme v jiné podobě: jednou je to láska mateřská, podruhé láska k tvorbě. Láska k umění a láska plná vášně. A někdy je zase láska dočista slepá… Autorské představení Marianny Arzumanové.

Blbec k večeři

KDY: Pátek od 20

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 599 Kč



Bláznivá francouzská komedie o nečekaném vyústění srážky s blbcem, který třeba ani blbcem nemusí být. Platí v ní, že „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ a „kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.“ Proto si dejte pozor, než někoho prohlásíte za blbce a budete se chtít bavit na jeho účet. Může se vám stát, že blbcem zůstanete na posměch vy sám.

Malešičák fest

KDY: Pátek 13-22

KDE: Malešický park, Praha 10

ZA KOLIK: Zdarma

Pátý ročník rodinného hudebního festivalu je tu. Opět se můžete těšit na pestrý výběr hudebních žánrů, doprovodný program, občerstvení a jako vždy na pohodovou atmosféru a krásné odpoledne. Vystoupí: Pure Olcoholic Punk (pop punkrock), Kallen (folk), Maniac (dance punk), Hřích (folk-rock), Škola písničkou (hudební show pro děti), Portless feat. Henry D (rock). Akci moderují Luděk Hubáček a Pavel Novák.

Renne Dang v Ledárnách

KDY: Pátek od 20 (areál otevřen od 17)

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 450 Kč na místě



Renne Dang se po roce vrací zpět do Prahy! Rozloučení s posledním albem Thái proběhne v areálu Lucerna Music Bar Open Air. Nenechte si ujít poslední možnost vidět unikátní show doplněnou o živé nástroje.

The Boys ve Vopici

KDY: Sobota od 17.30

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 470 Kč

V Modré Vopici vystoupí v sobotu živoucí britská punková legenda The Boys. V sestavě jsou stále tři zakládající členové Matt Dangerfield, Honest John Plain a Casino Steel a v Praze se představí kapela poprvé. Program: 18.40 Švindl, 19.40 Bratislavské dievčatá, 20.50 The Boys, 22.00 afterparty DJ Potkan.

Létání v Letňanech

KDY: Sobota 14-17

KDE: Letňansko-kbelský lesopark, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte se podívat na (nejen) volně létající papoušky. Mezi papoušky budete moci vidět různé druhy - jak odpočívají na bidle, pohupují se na stromě a nebo jak se zrovna jdou proletět. Přijít můžete "na čumendu", nebo klidně i se svým papouškem. Pořadatelé rádi zodpoví všechny vaše dotazy, které ohledně papoušků můžete mít.

Marpo & TroubleGang v Ledárnách

KDY: Sobota od 20 (areál otevřen od 17)

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 500 Kč

Marpo společně s TroubleGangem se představí na letní scéně Lucerna Music Baru. Těšte se na skladby z nové desky Backwoods Bred i na oblíbené hity. Koncertní areál vznikl hned vedle historické budovy branických Ledáren. Návštěvníci si kromě skvělých koncertů užijí i pohodovou letní atmosféru, v areálu bude dostatečně velká chill out zóna a bohatý výběr jídla a pití.

Second chance: Flea market na Střeše Lucerny

KDY: Sobota 11-22

KDE: Střecha Lucerny, Štěpánská 61, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



"Také máte občas pocit, že máte spoustu věcí a nechtějí se vám vyhazovat? Hledáte, kam nebo komu byste je dali, ale jste na to příliš leniví a svět online prodejů vás nebaví? Rozhodli jsme se dát sobotní střechu k dispozici vám a pokladům z vašich skříní, knihoven a a budoárů! Dát vám prostor své věci protřídit a poslat dál. Přijďte k nám na Lucernu nabídnout své poklady. Doneste oblečení, boty, klobouky, knihy, desky, šperky, plakáty, případně další věci! Nebo odnést něco od někoho jiného a dát věcem jejich second chance. Prodejte, kupte, vymeňte, je to jen na vás," zvou pořadatelé.

S kouzly kolem světa

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: Od 189 Kč

Prožijte velkou kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíte na výlet letadlem a v každé zemi, kde přistanete, na vás čekají typická a originální kouzla dané země. Děti budou s Pavlem Kožíškem čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí! Bezva zábava nejen pro děti. Účinkují Pavel Kožíšek a Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je nově otevřený Zrcadlový labyrint, které má nejen u dětí velký úspěch.

Pat a Mat jedou na dovolenou

KDY: Neděle 10-11

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 169 Kč



Představení pro děti, které nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a hraný projev se živými herci – a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa kraj, a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší. Cestují vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co nejvíc podobal jejich domovu.

Dětská bojovka

KDY: Sobota 10-17

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Startovné 80 Kč

Připraveno je sedm stanovišť, které budete v areálu hledat a plnit s dětmi jednotlivé úkoly. Na každém zastavení se dozvíte i nějakou zajímavost z místa kde se nacházíte. Celá trasa začíná i končí v Ateliéru Rychta, který najdete hned vedle bistra Artyčok. Dostanete na startu hrací kartu s mapou a pastelky, pak si stačí udělat procházku po trase bojovky a vyznačit do hrací karty správné barvy kytiček. Na konci bude děti čekat jednoduchý workshop a za splnění všech úkolů děti dostanou zaslouženou odměnu. Akce je vhodná pro děti ve věku 3–10 let.

Vyšehrad 1741

KDY: Sobota 10-18

KDE: Vyšehrad, Staré purkrabství, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



V prostoru před vyšehradským Starým purkrabstvím odehraje celodenní akce s názvem Vyšehrad 1741. Po úspěšném loňském připomenutí bitvy o Vyšehrad roku 1420 se tentokrát na jeden den přesuneme do doby, kdy na habsburském trůně první rok seděla Marie Terezie, mezi Rakouskem a Pruskem se rozpoutal konflikt známý jako Slezské války a Praha se stala středobodem evropského dění. Na podzim roku 1741 – tedy přesně před 280 lety – byl Vyšehrad i s celou Prahou obležen a následně obsazen francouzskými, bavorskými a saskými vojsky. Tato nepříliš známá kapitola českých dějin ožije v reálných kulisách vyšehradské citadely a pro všechny návštěvníky, kterým bude přístupná zdarma, zde bude k vidění mimo jiné ukázka vojenského ležení, stany s dobovými řemesly či historická kuchyně. Živý program bude probíhat od 10 do 17 hodin a jeho součástí bude slavnostní průvod, přehlídka vojsk s ukázkou vojenských dovedností, historický šerm, rekonstrukce boje o Vyšehrad i prezentace života v 18. století.

Letní scéna Harfa: Maxipes Fík

KDY: Neděle od 10

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 169 Kč

Divadelní zpracování slavného večerníčku. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No, který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto?

Prague ice cream festival

KDY: Neděle od 20.30

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč, dospělí 140 Kč



Unikátní svátek všech milovníků zmrzliny, který vznikl v roce 2015 a v současné době je největším festivalem svého typu ve střední Evropě.

Karlínský street food festival

KDY: Neděle 10-18

KDE: Karlín Market, Karlínské náměstí 316/7, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Přijďte oslavit konec léta street food festivalem. Čeká vás spousty výborného jídla a pití, parádní atmosféra a skvělá muzika, i děti budou mít o zábavu postaráno.

Scény z manželského života

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 400 Kč



Divadelní adaptace slavného filmu inspirovaného skutečností sleduje jednotlivé fáze partnerského vztahu, od prvotního okouzlení až po neshody vrcholící brutální rvačkou. Hra o lásce, zklamání ale také o naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem, díky kterému se nikdy plně neodcizí. Původní filmový scénář napsal legendární režisér Ingmar Bergman pro herečku Liv Ullmannovou po odeznění jejich dlouholetého vztahu.

Letní kino Klubovna: Gladiátor

KDY: Neděle od 20.30

KDE: Klubovna, Generála Píky, Praha 6

ZA KOLIK: 50 Kč

V roce 180 uvrhne smrt císaře Marka Aurelia římskou říši do chaosu. Maximus (Russell Crowe) je jedním z nejschopnějších a nejdůvěryhodnějších generálů římské armády a klíčovým císařovým poradcem. Když na trůn nastoupí Marcův prohnaný syn Commodus (Joaquin Phoenix), Maximus má být popraven. Uteče, ale je zajat obchodníky s otroky. Maximus je nucen stát se gladiátorem a pro pobavení publika musí bojovat na život a na smrt s ostatními muži. Jeho bojové schopnosti mu dobře poslouží a stane se jedním z nejslavnějších a nejobdivovanějších mužů bojujících v Koloseu. Maximus je odhodlán pomstít se muži, který ho připravil o svobodu a zpustošil jeho rodinu, a věří, že svou slávu a dovednosti v ringu dokáže využít k pomstě za ztrátu rodiny a bývalé slávy.

Poslední ze žhavých milenců

KDY: Sobota a neděle od 20

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 599 Kč



Komedie Neila Simona patří mezi nejúspěšnější díla známého amerického autora. Řadu sezón se těšila velké divácké přízni na Broadwayi. Skvělá je již svým námětem a přímo dokonalá díky mistrným dialogům. Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po sedmadvacetiletém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije.

Auta na náplavce

KDY: Po celý víkend

KDE: Rašínovo a Hořejší nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma

Poslední prázdninový víkend bude tradičně patřit této unikátní akci. Na obou březích pražské náplavky budou k vidění žhavé novinky a kompletní modelové řady automobilek. Přichystaný je bohatý doprovodný program, koncerty, besedy a dětská zóna. Zkrátka zábava pro celou rodinu.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení



Ve strahovském kinu si můžete vychutnat film nebo muziku z automobilu nebo si ho užít klasickým způsobem. Co vás o víkendu čeká?

Pátek: 20.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel (komedie/ČR), 22.20 Zátopek (životopisný/ČR)

Neděle 19.30 Zátopek (životopisný/ČR)

SuperZoo Dog fest

KDY: Pátek 15-20 a sobota 12-19

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 300 Kč na místě na oba dny

Festival pro milovníky psů, psy a pejskaře. Můžete se těšit na den plný zábavy, psí tématiky, ale i vzdělávání. Na místě budou připravené překážkové dráhy, soutěže, psí představení nebo srazy plemen. Letos si můžete vyzkoušet canicross – oblíbený terénní sport, k dispozici bude agility park, puller, tribal nebo flyball zóny. Chystají se také coursingové závody a psí dostihy. Nudit se nebudou ani malí návštěvníci, vydat se mohou na pohádkovou venčící stezku, nebo si zatančit s maskoty.

Víno a prosecco

KDY: Pátek 14-23, sobota a neděle 12-23

KDE: Riegrovy sady 28, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup 100 Kč v podobě skleničky



Jedna z nejkrásnějších částí Prahy bude zalitá vínem celý poslední prázdninový víkend. Své produkty představí tuzemští vinaři i specialisté na italské prosecco. Těšte se na ochutnávky a prezentace široké palety vín a delikates.

Bazaar festival

KDY: Od pátku do pondělí

KDE: Divadlo X10, Studio Alta, Divadlo pro tanec Ponec, Löwitův mlýn

ZA KOLIK: Kompletní program a vstupenky na festivalovém webu

Sedmý ročník tanečního a divadelního Bazaar Festivalu představí inovativní a nezávislé tvůrce ze střední a východní Evropy.

Švandovo divadlo: Kdo je tady ředitel?

KDY: Pátek a sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 420 Kč



Skvělá dánská komedie Larse von Triera. Ravn je ředitelem a zároveň majitelem firmy, to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává se již deset let za pouhého řadového zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný herec!