Underground Comedy stand up show

KDY: Pátek od 20

KDE: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč, předprodej zde

V Rock Café vystoupí pražské uskupení komiků Underground Comedy, kteří popisují svůj stand-up takto: "Letošní stand-up sezóna se obrátila naruby, což nám na jednu stranu zaseklo všechny naplánované show, ale na druhou stranu máme teď tolik nových témat, který potřebujeme glosovat, že musíme vystupovat jak o život."

80´s & 90´s video party

KDY: Pátek od 22

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 100 Kč (se vstupenkou na koncert D.Y.K. zdarma)



Populární 80´s & 90´s video party v režii DJe Jirky Neumanna se představí v pátek 30. 7. pod širým nebem v rámci Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník! Přijďte si užít největší hity 80. a 90. let. Video party odstartuje ve 22 hodin jako afterparty koncertu D.Y.K.

Kino v knihovně: Bobry

KDY: Pátek od 21

KDE: Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Polská komedie. „Bobry“ je název již neexistující punkové hudební skupiny. Vydala jedno demo, poté se rozpadla a všichni členové pomalu přestali snít o hudbě a velké kariéře. Martin se právě vrací z Irska a s potupným pocitem prohry se rozhodne svůj život ukončit. V sebevraždě mu však zabrání jedna náhodná událost – nalezení inzerátu o prodeji jeho staré kytary. Martin se rozhodne kytaru získat zpět a hudební skupinu obnovit. Získává zpět partu: Klocka, který se mezitím začal živit prodejem psychotropních látek z pultů skladu psychiatrické léčebny a Smroda, který převzal rodinný podnik a nyní vede veřejné toalety… Paralelně tak sledujeme počínání samotných „zubatých“, které v „Bobrech“ ztělesňují zkorumpovaní úředníci hledící si pořádku v papírech. Marcinův pokus o sebevraždu se octnul na seznamu Kosiarze, zdegenerovaného vtělení samotné Smrti, který jezdí ve zbídačeném černém karavanu, holduje alkoholu a za žádnou cenu nechce dopustit, aby se mladík zabil. Jen tak se totiž může osvobodit od své nezáživné práce na Zemi. Závod se smrtí začne rapidně nabírat na rychlosti, když se na scéně objeví drogově závislý policista.

ZNK open air: Řezník a spol. ve Vopici

KDY: Pátek od 17

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Od 250 Kč



Sodoma Gomora (Řezník, DeSade, Ill Rick) si zve hosty i své fanoušky na dvůr legendárního klubu Modrá Vopice. Postupně vystoupí: 17.00 DJs: Ill Rick & Ill Pepson, 19.00 Byzo, 19.30 Astral, 20.00 Haades, 20.45 Sodoma Gomora.

Výstupy na komín ve Staré čistírně

KDY: Sobota 10-18

KDE: Stará čistírna odpadních vod v Bubenči, Papírenská 6, Praha 6

ZA KOLIK: 385 Kč

Stará čistírna odpadních vod vás zve na adrenalinový zážitek, a to výstupy na třicetimetrový komín se slaněním do podzemní ventilační šachty. V případě, že bude v rezervačním systému přihlášeno alespoň 10 osob, stačí přijít na místo konání akce. Pokud se požadovaná kapacita nenaplní, budou vám peníze vráceny zpět na účet. Doporučuje se vzít sportovní oblečení a obuv. Na místě se bude podepisovat čestné prohlášení, za nezletilé pak jejich zákonní zástupci. Současně se budou v Čistírně konat prohlídky areálu (10.00, 11.30, 13.00, 15.00 a 16.30) a pro občerstvení bude otevřena kavárna i Stokabar.

Tour de Léto s Markem Ztraceným

KDY: Sobota od 16

KDE: Chuchle arena, Radotínská 69, Praha 5

ZA KOLIK: 690 (děti 190) Kč zde



Můžete se těšit na nafukovací skákací auto, zábavu pro děti, ale i na soutěž o vůz na víkend a další hodnotné ceny. Celý den budou na pódiu probíhat hudební vystoupení.

The New Horizons, Nuummite & Tengri

KDY: Sobota od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulici Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: V předprodeji 160 Kč, vstupenky budou i na místě

The New Horizons, melodický post-rock z Prahy, spojuje zádumčivé pasáže z temného vesmíru s optimismem a krásou vesmírných mlhovin. A pozval si k tomu dvě spřátelené kapely. "Nuummite, naši post-metaloví bratři, kteří vás zavedou do melodických temnot hlubokých lesů a utrhnou vám hlavu kulervoucím post-rock indie black metalem. Tengri je alternative postrock band z Prahy," říkají.

Chopin Sandová: Milostné preludium

KDY: Sobota od 20.30

KDE: Werichova vila, U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1

ZA KOLIK: 400 Kč



Komorní drama o zkáze slavné lásky. Divadelně-taneční rozhovor z dopisů George Sandové a Fryderyka Chopina pro herečku, tanečníka a klavír. Multižánrová inscenace reflektující osudy polského skladatele Fryderyka Chopina a francouzské spisovatelky George Sandové, jejichž bouřlivý vztah poznamenal dílo i životy obou z nich.

Hradozámecká noc pro děti

KDY: Sobota 17-22

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: Od 80 Kč, informace a program zde

Hradozámecká noc na Chvalském zámku slibuje nevšední zážitek uprostřed letních prázdnin. "O poslední červencové sobotě připravujeme pro rodiny s dětmi pohádkový program tematicky doplňující letošní top výstavu Pohádková země Vítězslavy Klimtové. Čas po běžné zavírací době nabídne zážitky všeho druhu: komentované prohlídky se skřítkem ze zámeckých podzemních chodeb, kulinářský workshop aneb jak se vaří v podzemí, divadelní představení na nádvoří v podání divadla Buchty a loutky a pro odvážné například i možnost spustit se po provaze do středověké zámecké lednice. A to vše ve večerních hodinách a s ojedinělou pohádkovou atmosférou," zvou pořadatelé akce.

Laco Deczi & New York Celula

KDY: Neděle od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: 300/600 Kč



Legendární trumpetista, žijící již mnoho let v USA, přijíždí opět do České republiky a jednou ze zastávek jeho turné bude také Jazz Dock. Od svého vstupu na profesionální hudební scénu před více než padesáti lety byl Laco Deczi jejím enfant terrible a punc výjimečnosti mu zůstal dodnes. Navzdory tehdy převládajícímu West Coast jazzu začal prosazovat explozivní hard bop podle svého velkého vzoru Clifforda Browna. Tento styl později spojil do působivé symbiózy s elektrickou jazz-rockovou fúzí Milese Davise, v jejímž duchu se odvíjí Decziho hudba dodnes.

Fíha tralala v Praze

KDY: Neděle od 16

KDE: Gauč ve Stromovce, Výstaviště 415, Praha 7

ZA KOLIK: Předprodej 390 Kč zde, na místě 400 Kč

Akce pro děti. "Kamarádi, nenechte si ujít Kinder Fest Open Air v Praze. Vystoupí fantastická Fíha Tralala i další interpreti a užijeme si odpoledne plné zábavy," zvou pořadatelé.

Letní kino Klubovna: Vynález zkázy

KDY: Neděle od 21

KDE: Klubovna, Generála Píky, Praha 6

ZA KOLIK: 50 Kč



Novátorská adaptace verneovky Vynález zkázy vychází ze základů původního vyprávění o objeviteli výbušniny, s jejíž pomocí chce podlý dobrodruh ovládnout svět. Varovný příběh o zneužití převratného vynálezu obsahově i výtvarně evokuje neopakovatelné kouzlo romanticko-dobrodružných románů Julese Verna.

Raw food festival

KDY: Neděle 11-19

KDE: Cross club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Svátek živé (raw) stravy - festival raw jídla, inspirativních přednášek a workshopů. Přijďte a pochutnejte si na blažených chutích a vůních stravy, která léčí svou přirozenou podstatou. Vydejte se cestou k vitálnějšímu životu!Snažíme se o propagaci zero - waste konceptu celé akce (minimalizace vzniku odpadů). Ekotip tedy zní - přineste si, prosím, své vlastní nádobí s sebou.

Letní scéna Harfa: S tvojí dcerou ne!

KDY: Neděle od 20

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 599 Kč



Příběh dvou docela obyčejných manželských párů způsobí nejprve lehkou zápletku. Postupně však doslova gejzír bláznivých situací, a to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se do světa intelektuálů a jen zírá, kam se to připletl. Antonín Procházka je obdařen talentem pro komediální žánr. Text jeho hry mluví divákům z duše. Je to příběh docela obyčejných manželských párů (bankovní úředník s učitelkou a majitel neprosperující umělecké agentury s knihovnicí), snažících se předejít možné manželské krizi.

Divadlo Na Zábradlí: Mýcení

KDY: Pátek a sobota od 20.30

KDE: Valdštejnská zahrada (Sala terrena), Letenská, Praha 1

ZA KOLIK: 490 Kč

Malý pokojíček napěchovaný obrazy a hosty se stává dusivě sevřeným dějištěm umělecké večeře, s jejímž začátkem se stále čeká na herce Národního divadla. Ze slavnostního setkání se stane hluboká, ironická i jízlivě zábavná sonda do života lepší společnosti. Přesné režijní vedení, herecká souhra a nápaditá scénografie přelévají divácké emoce od smíchu k pláči, od humoru a nadsázky k beznadějné zprávě o nás samých. Kmotrami inscenace jsou Lenka Střeláková a Valerie Muliar.

ProART Festival 2021

KDY: Po celý víkend

KDE: Werichova vila, U Sovových mlýnů 501, Praha 1

ZA KOLIK: Informace a program zde



Mezinárodní workshop festival tance, zpěvu, herectví, psaní a dalších performing arts. „Uměním proměňuj, formuj a povznášej sebe i druhé,“ zní motto festivalu.

Dyzajn market Prázdniny

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma a bez bariér

Dyzajn market je výběrová prodejní výstava autorské tvorby 150+ lokálních dyzajnérů a kulinářských umělců. Prohlížet i nakupovat můžete originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Taky si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro masožrouty i vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Ve strahovském kinu si můžete vychutnat film nebo muziku z automobilu nebo si ho užít klasickým způsobem. Co vás o víkendu čeká?

Sobota 21.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel (komedie/ČR)

Neděle 21.30 Black Widow (akční, sci-fi/USA)

Ledárny Braník: D.Y.K.

KDY: Pátek a sobota od 20 (areál otevřen od 17)

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 1390 Kč

Zpěvák Vojtěch Dyk na turné představí společně se svou kapelou nové sólové album D.Y.K. Koncertní areál pro Lucerna Music Bar Open Air letos vzniká hned vedle historické budovy Branických Ledáren. Návštěvníci si kromě skvělých koncertů užijí i pohodovou letní atmosféru, v areálu bude dostatečně velká chill out zóna a bohatý výběr jídla a pití.