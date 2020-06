Mint Market Praha jaro

KDY: Sobota 10-18

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

Venkovní prostory Pražské tržnice v Holešovicích oživí v sobotu 6. června téměř sto stánků s módou, designem, šperky, různými doplňky a celou řadou originálních autorských výrobků. Akce je bezbariérová, čtyřnozí společníci jsou vítaní.

Punkový nářez fest

KDY: Sobota 15-23

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 150 Kč



V proslulém klubu se sejde několik punkových kapel, aby zahrály koncert na jeho podporu. Program: 15.00 Gravetherapy, 16.00 Spálenej xicht, 17.00 Na plech, 18.00 Rozšláplý kecky, 19.00 Knedlofil, 20.00 Korupce, 21.00 Za poslední prachy.

Blešák v Eternii

KDY: Sobota 11.30-17

KDE: Eternia Smíchov, Nádražní 3, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte si udělat jarní očistu šatníku. Ať už nákupy nových kousků nebo prodejem těch nechtěných. Kromě oblečení na vás čekají také knihy, vinyly, květiny… Občerstvení k dispozici, parkování zdarma také.

Vyprávění starého piráta

KDY: Sobota 15-16

KDE: Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč



Pohádkový příběh pro děti, které si rády hrají, vymýšlí a tvoří. Během představení jsou děti s pirátem „na jedné lodi“, vyslechnou si jeho životní příběh, pomáhají mu rozhodovat se, vyplují s ním na moře, a dokonce mu napoví, jak lidsky a soucitně naložit s pokladem. Po představení následuje tvůrčí dílna s výrobou lodiček, minipirátů a minidivadélka. Představení i následná dílna se uskuteční na venkovním jevišti v zahradě.

Markýz John v Kainu

KDY: Sobota 20-23

KDE: Rock club Kain, Husitská 1/106, Praha 3



Jedna z nejstarších rockových kapel v Česku, známá především dokonalými coververzemi oblíbených Toto, dodnes působí a v letité ustálené sestavě hraje hity celé svojí kariéry, ale i dalších velikánů především té poprockové historie. Jejich vystoupení v Kainu jsou velmi žádaná a navštěvovaná a s populárním "Nočního města králem" Vláďou Růžkem (zvaným Markýz) se stávají bujarou taneční zábavou v tom nejlepším pravém slova smyslu.

Víkend otevřených zahrad v Troji

KDY: Sobota a neděle 10-19

KDE: Trojský zámek, U trojského zámku 1/4, Praha 7



O víkendu si můžete prohlédnout zámecké zahrady, zapojit se do doprovodných programů, dozvědět o připravovaném projektu propojení umění a ekologie Bio Troja a podívat se na nově otevřenou výstavu Jana Kováříka v zámku. Zájemci o doprovodný program se kvůli omezujícím opatřením musí zaregistrovat na e-mailu rezervace@ghmp.cz.

Viktoriánská promenáda

KDY: Od 6. 6. do 26. 7., 10-17

KDE: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Laskavá a poklidná atmosféra letních promenád na břehu moře či v parcích se promítá do expozice Viktoriánská promenáda. Nahlédněte do doby, kdy je volný čas výsadou majetných vrstev, kdy být viděn na správném místě, v patřičném oděvu a při populární aktivitě, je nezbytné pro prestižní postavení ve viktoriánské společnosti. Výstava ze soukromé sbírky historických oděvů a kuriozit z let 1850-1920 je zaměřena na tradice trávení volného času a zábavy na konci 19. stol. Návštěvníkům umožní poodhalit nejen atmosféru elegance, ale i vznik nových pobřežních promenád a počátek cestování za odpočinkem.





Jan Saudek: „85“ život

KDY: Až do 30. 6., úterý až neděle 10-19

KDE: Galerie Malostranská Beseda, Malostranské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



Malostranská beseda připravila ojedinělou výstavu světoznámého fotografa Jana Saudka k jeho 85. narozeninám. Jde o unikátní výstavu 85 fotografií z průběhu jeho celé umělecké kariéry, výstava je doplněna i korespondencí a poznámkami ze Saudkových knih.

Výstava Cosmos Discovery

KDY: Do 30. 8., neděle-čtvrtek 10-19.30, pátek-sobota 10-22.30

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Dospělí 300 Kč, zlevněné od 100 Kč



Cosmos Discovery je zážitkovou výstavou pro celou rodinu, ale i pro odborníky a fanoušky kosmických letů. Návštěvníky provede historií od prvních letů až k současným a budoucím misím. Navíc nabízí i opravdové prožitky kosmonautů ať už v průchozím modulu stanice MIR, kokpitu raketoplánu nebo při výcviku astronautů v Cosmos Campu.

Dětský den s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 9-21

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup do muzea 250 Kč dospělí, dítě do 15 let 150 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude (od 10 do 14 hodin) osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových obrazech. Jedinečný zážitek a skvělá zábava pro celou rodinu. Každé dítě dostane jako dárek kouzelnickou hůlku zdarma.

Otevření zábavního parku Krtkův svět

KDY: Neděle od 10.07

KDE: K Měcholupům, Praha 9

ZA KOLIK: 197 Kč, děti do 2 let a ZTP zdarma



Akcí vás provede moderátor Petr Vojnar. O zábavu se postarají kouzelník, bavič a klaun Cucíno a iluzionista Ondřej Soukup. Krtkův svět se nachází v přírodní scenérii Horních Měcholup. Je členěn do několika částí, první z nich nyní otevírá své brány a je připravena Vás uvést do světa pořádné dávky zábavy. Těšit se můžete na řadu přírodních prolézaček, chybět nesmí skluzavky a houpačky, skákaní zajistí populární vzduchové polštáře a trampolíny, lanové centrum, parné horké dny osvěží vodní hřiště a sprchy, ideální pro rodinné oslavy jsou oddělená grilovací místa. Kulturní program podtrhne přírodní amfiteátr. V parku se můžete potkat i se zvířecími kamarády.

Jóga a bolavá záda s Evou Kovářovou

KDY: Neděle 14.30-17.30

KDE: Vnímej své tělo, Vyšehradská 43, Praha 2

ZA KOLIK: 690 Kč



Na semináři se pracuje především s představou zdravého postavení těla a to nejen v oblasti bederní páteře, ale celého těla. Jakmile získáte o daném pohybu představu a vedomě tuto představu přenesete ve formě pohybu a cviků do svalů, tento proces se stává pro tělo velmi léčivým.

Za kůzlátky do pohádky

KDY: Neděle 10.30-11.30

KDE: Vodárenská věž Letná, Na Výšinách 1000/1, Praha 7

ZA KOLIK: 60 Kč (pouze přes goout.net)



Činoherní pohádka s loutkami pro celou rodinu. Členové Divadla Glans se vlka nebojí a dobře ví, jak na něj.