Prahou za přírodou: Nejen ze života hmyzu

KDY: Sobota 9.30-13

KDE: Sraz na peronu metra Nové Butovice, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma, ovšem nutná registrace dopředu na e-mailu pm@nm.cz

Věděli jste, že se v Praze je více než 90 zvláště chráněných území? Domov zde nachází jak běžné, tak i ohrožené druhy lišejníků, hub, rostlin i živočichů. Zajímá vás, proč tomu tak je? Chtěli byste zjistit, jaké druhy můžete ve městě potkat, jak žijí nebo co způsobuje jejich ohrožení? Pak si nenechte ujít komentované exkurze pražskou přírodou, kterými vás provedou odborní pracovníci Přírodovědeckého muzea.

Jóga v džungli

KDY: Sobota 9.30-10.30

KDE: Manifesto Smíchov, náměstí 14. října 82, Praha 5

ZA KOLIK: 150 Kč



Uvolněte své tělo a uklidněte svou mysl v oáze smíchovské džungle, poslouchejte zvuk tropického lesa a nechte své tělo uniknout z rušných ulic města. Profesionální lektorka jógy Deni Žideková zajistí, že lekci budete opouštět s odpočatým tělem připraveným na víkend.



Tutto Italiano 2020

KDY: Neděle 10-20

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Akce plná pohody, dobrého jídla a pití s typicky italskou atmosférou a bohatým doprovodným programem. Můžete se těšit na výstavu, která představí italské regiony, typické Vespy, malířské workshopy nejen pro děti, degustace a soutěže o italské produkty.





Prague design week

KDY: Pátek 12-12, sobota 10-21, neděle 10-19

KDE: náměstí Republiky 7, Praha 1

ZA KOLIK: 100/150 Kč



Přijďte na sedmý ročník designérské přehlídky Prague Design Week 2020. Zažijte design jinak ve dvou patrech historického domu na náměstí Republiky. Těšit se můžete na nejnovější tvorbu 77 vystavovatelů, workshopy, přednášky, Design Kino, art instalace i kavárnu. Akce je prodejní.

Prague Harley Days

KDY: Pátek 15-24, sobota 9-24, neděle 10-20

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční sraz milovníků jedné stopy a burácejících motorů, který se koná v samém srdci Evropy je letos ještě větší a nadupanější skvělým jídlem a muzikou. PHD 2020 se spojují s akcí Bugerfest a Koncert pro 10 milionů, které v tomto termínu budou na Výstavišti Praha probíhat. Tou první je tradiční a největší burger a BBQ akce v celé Evropě – Burgerfest. Druhou připojenou akcí je Koncert pro 10 milionů – poděkování všem zdravotníkům, záchranářům, ale i kurýrům, pošťákům a prodavačkám, kteří nasazovali vlastní zdraví v boji s covid19.





Rodinný běh ČEZ Aquapalace

KDY: Sobota 9-12

KDE: Start Centrální park u metra Opatov, Praha 11

ZA KOLIK: Zdarma



Běh pro zábavu z Opatova do Čestlic – to je sedmikilometrový běžecký závod pro zapálené sportovce i rodiny s dětmi. Tedy pro všechny, kteří se nebojí udělat něco navíc pro své tělo. Důležité však není vyhrát, ale především zúčastnit se. Vstupenku do Aquapalace Praha totiž získává každý, kdo doběhne do cíle.

Závody kočárků ve sportovní chůzi

KDY: Neděle od 15

KDE: Park Ladronka, Tomanova, Praha 6

ZA KOLIK: Startovné 200 Kč za kočárek

Podstatou samotných závodů je chůze s kočárkem na cca 100 metrů dlouhé trati v co nejkratším čase. Zcela záměrně je kladen důraz na chůzi, neboť sportovní chůze je základem každé lekce programu Strollering – outdoorového fitness pro maminky (a tatínky) na mateřské dovolené. Celý výtěžek ze startovnéhoa Strollboly bude věnován čtyřleté Terezce Knappové, která trpí dětskou mozkovou obrnou.