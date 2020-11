Autokino Strahov uvádí…

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně.

Nejbližší program:

Pátek 16.45 Princezna zakletá v čase

Pátek 18.30 Děda, postrach rodiny

Sobota 16.45 Frčíme

Sobota 18.30 Palm Springs

Neděle 16.45 Pinocchio

Neděle 18.30 Bábovky

Virtuální Den otevřených dveří ČZU

KDY: Pátek 9-18

KDE: Facebookový profil České zemědělské univerzity

ZA KOLIK: Zdarma



Den otevřených dveří České zemědělské univerzity v Praze bude. „Akorát se nepotkáme v našem kampusu na Suchdole, ale můžete poznat naši univerzitu alespoň online,“ vzkazují lidé z univerzity. Čekají vás informační videa s rozhovory se zástupci jednotlivých fakult, přehledy studijních oborů, záběry z kampusu, informace o přijímacích zkouškách, live chaty a mnoho dalšího. „Pátek zahájíme v 9 hodin na facebooku ČZU video vysíláním o celé univerzitě a všech fakultách. Poté navazuje další program jednotlivých fakult. Připojte se k nám ze svých domovů, abyste poznali Univerzitu plnou života,“ dodávají.

Kolem světa: Filipíny - život v pralese

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek, pořádá a uvádí Karel Wolf, přednáší a promítá Milada Řeháková. "Filipíny jsou zemí s neuvěřitelným přírodním bohatstvím. Patří v tomto mezi světové unikáty. Pojďme se společně podívat za některými pralesními poklady. Na ostrově Bohol je to jeden z nejmenších primátů světa – tajemný noční skřítek nártoun filipínský. Prohlédneme si ale také Čokoládové hory zapsané na seznamu UNESCO. Zavítáme i na malý a neznámý ostrůvek Dinagat, který skrývá kriticky ohroženou velemyš dinagatskou. Že ji neznáte? Byla málem považována za vyhynulou a jen díky českému projektu o ní svět znovu slyšel. V pralesích a jeskyních v horách ostrova Luzon se ale skrývá také tajemství lidské historie – fascinující mumie i visící rakve a nádherné rýžové terasy. Řeč bude i o tom, jak se dá skloubit práce zooložky, vedoucí projektu Tarsius, s cestováním s malými dětmi," zve Milada.

Festival Jazz On5 online

KDY: Po celý víkend

KDE: Web Jazz docku

ZA KOLIK: 150-300 Kč



Tradiční podzimní festival Jazz On5, který se z pochopitelných důvodů z Jazz Docku převádí do online světa.

Pátek: David Dorůžka trio

Sobota: Vikollejen

Neděle: Ondřej Pivec Organic Quartet

Moje kino LIVE

KDY: Po celý víkend

KDE: Web akce

ZA KOLIK: 100-1000 Kč



Moje kino LIVE je online kino, v němž zažijete, jaké to je být „Spolu doma v kině“. Vstupenku s linkem na online stream je možné zakoupit do 15 minut po začátku projekce.

Pátek 20.30 Víkend na chatě

Sobota 19.00 Zakončení festivalu Mezipatra online

Neděle 20.30 Ermitáž - síla umění





Koncert Báry Zmekové

KDY: Nonstop po celý víkend

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



V rámci programového speciálu Womex 2020 na DAFilms CZ je tu pro diváky exkluzivní záznam koncertu skladatelky a multiinstrumentalistky Báry Zmekové, která byla vybrána porotou, aby zastupovala Českou republiku na letošním ročníku tohoto festivalu. Záznam koncertu můžete sledovat zdarma od 19. do 22. listopadu.

Noc divadel

KDY: Sobota 13-21

KDE: Web akce

ZA KOLIK: Zdarma



Osmý ročník Noci divadel se uskuteční v sobotu ve výrazně odlišné podobě než v předchozích letech. Divadla se se svými diváky propojí pouze prostřednictvím online platforem. Podtitul akce Divadlo a udr-život-elnost se vzhledem k celosvětové pandemii SARS-CoV-2 stal ještě naléhavějším než organizátoři očekávali. Do Noci divadel je zapojeno celkem 64 divadel ze 17 měst a obcí České republiky. Součástí letošního ročníku bude 9 hodinový telemost s názvem Divadlo tu bylo, bude a je (dnes celý den) organizovaný koordinátorem akce Institutem umění – Divadelním ústavem. Komponované pásmo složené z živých vstupů i předtočených záznamů propojí 28 divadel z 9 měst.

Kolem světa: Nová Guinea - tamtamy času

KDY: Sobota 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek, pořádá a uvádí Karel Wolf, přednáší a promítá Rudolf Švaříček. Nová Guinea je nejexotičtější oblast planety. Ukrývá neznámé kouty lidí, kteří vstávají, když přijde světlo. Svou podobu znají jen z odrazu vodní hladiny. Za největší vymoženosti považují kostěný nůž, teslici, ratan k rozdělání ohně, luky a šípy k lovu a oštěpy k boji. Nikdy neviděli kolo. Tykve na přirození jsou jediné ”oblečení” mužů. Neprostupnější než změť lián je houština kouzel, viny a msty. Vstupujeme do arény, kde každý chybný krok, slabost i nedomyšlená reakce může přinést smrt. Do světa, o kterém jste si mysleli, že již neexistuje…

XIII. století: Online koncert

KDY: Sobota od 19

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma, skupinu můžete podpořit přes Donio



Skupina XIII. století nesedí jen se založenýma rukama a nečeká, až se uvolní omezení, ale připravila pro vás nové album „Zahrada světel“, které vychází právě v těchto dnech. V rámci online koncertu uslyšíte nejen titulní píseň alba ale i hitovky jako Elizabeth, Justina, Karneval a spoustu dalších. Můžete se těšit i na jedno překvapení, které kapela připravuje speciálně pro tento koncert.





Paleček

KDY: Neděle 15-16.30

KDE: Buchty a loutky

ZA KOLIK: 100-300 Kč



Parta Buchty a loutky pro vás přichystala přenos loutkového představení živě ze Švandova divadla. Žili spolu jeden muž a žena a ti nemohli mít děťátko. Kdyby měli alespoň malinkaté, velké jako palec… A hele, ono se to nakonec povedlo! Je tedy opravdu jen jako palec, kluk jeden, začali mu tedy říkat Paleček. A byl moc šikovný a hodný. Jenže si ho vyhlídnul zloděj, takový pomocník by se mu hodil. Paleček mu ovšem pomáhat nechtěl, to ne, krást se nemá. Ale zakoukal se do princezny na zámku a tak tomu zloději trochu pomáhat musel. Ale kam mu pomohl a jestli může i takový chlapeček vyrůst, se dozvíte v nové pohádce.

Kolem světa: Křížem krážem Kurdistánem

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek, pořádá a uvádí Karel Wolf, přednáší a promítá Markéta Kutilová. Který cestovatel se, inspirován Karlem Mayem, nikdy nezasnil o cestě do tajemného, nespoutaného a divokého Kurdistánu? Pravda, časy se změnily, ale ve světě Kurdů tradice, pohostinnost i národní hrdost nikdy nezmizely. O toulkách tajemnými oblastmi Íránu, Iráku a Turecka a o okouzlujícím kurdském světě povypráví arabistka a íránistka Lenka Hrabalová, která se regionu věnuje ať už jako cestovatelka, tak jako odbornice.

Výroční výstava Asociace českých kameramanů

KDY: Po celý listopad

KDE: Před kostelem sv. Václava, Štefánikova, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



V létě uplynulo přesně sto let od momentu, kdy vznikla Asociace českých kameramanů. Při této příležitosti vznikl nápad uspořádat jubilejní výstavu.

Premiéru si venkovní odbyla v červenci na Náměstí Míru. Od té doby procestovala několik míst po Čechách bytostně spjatých s domácí kinematografií. Od 2. do 30. listopadu bude k vidění na prostranství před smíchovským kostelem sv. Václava. V rámci expozice na velkoplošných panelech se návštěvníci výstavy budou moci seznámit s tím, co vlastně obnáší být filmovým kameramanem. K vidění budou různé styly a techniky snímání, zajímavé okamžiky z natáčení některých slavných filmů. Chybět nebude ani část věnovaná historiia současnosti filmařského prostředí.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Drtivá většina míst, kam je možné vyrazit za kulturou či jinou zábavou, vyvěsila cedule s nápisem „Zavřeno“. Pokud ale máte rádi třeba Národní muzeum, nezoufejte, můžete ho navštívit i online. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Vše najdete na webu www.nm.cz. Online výstavy nelze prohlížet na mobilních platformách, kvůli vysokému rozlišení jsou optimalizovány pouze pro stolní počítača notebook. Co vás čeká? V nabídce na přiloženém odkazu je k dispozici patnáct výstav – Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu a Import/Export/Rock´n roll.





Festival Brikcius

KDY: Po celý listopad

KDE: Festivalové stránky

ZA KOLIK: Vstup na většinu akcí je volný, nutné jsou rezervace - viz webový odkaz výše



Devátý ročník cyklu koncertů komorní hudby. Letošní dramaturgie byla plánovaná na 335. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, 250. výročí úmrtní italského barokního skladatele Giuseppe Tartiniho, 175. výročí narození francouzského skladatele Gabriela Fauré, 140. výročí narození švýcarsko-amerického skladatele Ernesta Blocha, 140. výročí úmrtí německo-francouzského skladatele Jacqua Offenbacha, 140. výročí narození židovského skladatele Jamese Simona, 100. výročí narození arménského skladatele Alexandra Aruťunjana a 22. ročník festivalu Den poezie (210. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy). V rámci letošního ročníku vystoupí český violoncellista František Brikcius, violoncellistka a básnířka Anna Brikciusová, varhanice a skladatelka Irena Kosíková a sourozenecké violoncellové Duo Brikcius.