Jóga a bolavá záda

KDY: Pátek 17-20

KDE: Vnímej své tělo, Vyšehradská 43, Praha 2

ZA KOLIK: 690 Kč

Na semináři se pracuje především s představou zdravého postavení těla a to nejen v oblasti bederní páteře, ale celého těla. Jakmile získáte o daném pohybu představu a vedomě tuto představu přenesete ve formě pohybu a cviků do svalů, tento proces se stává pro tělo velmi léčivým. Někdy ani netušíte, že tělo určitý pohyb umí a tak jej běžně ve svém pohybovém programu nepoužíváte.

Letňanské pivobraní

KDY: Pátek (16-22) a sobota (13-22)

KDE: Stará náves, Praha 9



Těšit se můžete na pivní speciály, stánky s různými dobrotami a nabitý doprovodný program, kromě dalších hudebních uskupení dorazí i Queenie. Dětem bude věnována sobota v parku.

Nevěsta prodaná do ciziny

KDY: Až do 2. listopadu, 10-17

KDE: Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 201/1, Praha 1

ZA KOLIK: 50 Kč



Výstava představí Prodanou nevěstu od prvního provedení v cizině ještě za Smetanova života (roku 1871 v Petrohradě) či okolnosti jejího triumfu na Mezinárodní hudební a divadelní výstavě ve Vídni (1892), který ji otevřel cestu do světa. Rok po tomto úspěchu uvedlo operu Divadlo na Vídeňce, a v rychlém sledu následovaly další zahraniční scény. Prodaná nevěsta se vydala na cestu kolem světa.

Blanka Matragi: Timeless

KDY: Až do 31. prosince, 10-18

KDE: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

ZA KOLIK: Od 155 Kč



Výstava nyní představuje obměněnou expozici mapující její více jak pětatřicetiletou kariéru módní návrhářky a designérky. Rovněž zde najdete nejnovější kolekci Elements 2017. Zde se designérka Blanka Matragi inspirovala přírodními živly bez kterých by život na naší planetě neexistoval. Dále je k vidění také sklo, porcelán, sochy, lustry, šperky či grafiky.

Na březích Nilu

KDY: Až do 10. ledna, 10-18

KDE: Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 269/1, Praha 1

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Výstava Na březích Nilu představuje v celkem čtyřech sálech přírodní svět starověkého Egypta a starověké Núbie. Vše navíc velmi srozumitelnou formou tak, aby si všichni návštěvníci odnesli spoustu zajímavých poznatků a jedinečných dojmů. K vidění budou nejen unikátní předměty, které kdysi tvořily například pohřební výbavu starých Egypťanů nebo byly používány v každodenním životě.

Jóga v džungli

KDY: Sobota 9.30-10.30

KDE: Manifesto Smíchov, náměstí 14. října 82, Praha 5

ZA KOLIK: 150 Kč



Uvolněte své tělo a uklidněte svou mysl v oáze smíchovské džungle, poslouchejte zvuk tropického lesa a nechte své tělo uniknout z rušných ulic města. Profesionální lektorka jógy Deni Žideková zajistí, že lekci budete opouštět s odpočatým tělem připraveným na víkend.

Hrnčířské trhy

KDY: Sobota a neděle 10-19

KDE: Výstaviště, Praha 7



O víkendu se předvedou tuzemští hrnčíři, kteří budou nabízet ručně vyráběnou keramiku, ať už zahradní, užitou či dekorativní. Zakoupit si můžete spoustu zboží od kameninových hrnců, mís, sádláků přes svícny, lampy, sochy, až po mozaiky, šperky a jiná umělecky cenná díla. Dodržování původní technologie výroby, lidového či historického vzhledu je samozřejmostí.

100 roků Říše loutek

KDY: Až do 31. ledna, 10-18

KDE: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1

ZA KOLIK: Od 60 Kč



Říše loutek se zrodila před 100 lety. Přesně 26. září 1920 se poprvé rozhrnula opona a loutky sochaře Vojty Suchardy v krásných dekoracích Anny Suchardové-Brichové zahrály pohádku Dlouhý, Širokýa Bystrozraký. Výstava v domě U Zlatého prstenu představuje především loutky. Ale také fotografie, návrhy, ukázky dekorací, rekvizit i kostýmků.