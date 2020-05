Spejbl versus Drákula

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6

ZA KOLIK: 180-220 Kč

Pan Spejbl se stejně jako před čtyřiceti lety opět pustí do skládání muzikálu, který ho má zbavit dluhů. V přízračné atmosféře pařížské mansardy, která je svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, pes baskervilský alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou Poulet. Jak vše dopadne, když se k nočnímu životu probere i žoviální hrabě Drákula?

Visací zámek a E!E živě

KDY: Sobota 20-23

KDE: live.ticketstream.cz/visaci

ZA KOLIK: 150 Kč



Kvůli koronaviru bylo zrušené turné punkových legend Visacího zámku s E!E. "Proto jsme se rozhodli, že uděláme první livestreamovej koncert v našich dějinách a když vy nemůžete za náma na koncerty. Dorazíme my za váma, do vašich obýváků, sklepů, garáží a vezmeme vás všechny do kotle," lákají muzikanti. Zakoupíte vstupenku a mailem vám přijde unikátní kód, který v sobotu 19.50 zadáte na výše uvedené adrese a spustí se vám přímý přenos.

Autokino na Strahově: Lov

KDY: Sobota od 21

KDE: Zátopkova 6, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Tento týden bylo slavnostně otevřeno autokino u strahovského spartakiádního stadionu, které je v současné chvíli největším v Praze, a to s kapacitou pro 120 automobilů. Program kina v dramaturgii Aerofilms nabídne až do středy 20. května několik divácky oceňovaných snímků. V sobotu večer se můžete podívat na hororový snímek "Lov" o boji o přežití.

Trautenberk živě z Malé sportovní haly

KDY: Sobota 20-21.30

KDE: www.donio.cz

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Ani Trautenberkova čeládka nebyla ušetřena a její echtšlágry už měsíce nezní koncertním revírem. To se však pro sobotní večer změní a všichni si užijí jedinečný myslivecký bál bez myslivců. Podpořte spolek a jejich tancovačku přenesenou z haly ke všem domů. "V osm hodin večer do vás pustíme živý proud v plné parádě a zajucháme si sice bezkontaktně, ale přesto společně. A víte, co je na tom nejkrásnější? Vstupné je dobrovolné a kapacita neomezená. Hujája! A teď dobrý pozor! Vybrané penízky nepůjdou do našich kapes, bohužel, ale použijeme je na nahrávání nové, chápete dobře, ano, úplně nové desky," lákají členové kapely Trautenberk.

Noční prohlídka výstavou Cosmos Discovery

KDY: Sobota 18-22.30

KDE: Výstava Cosmos Discovery, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 350 Kč



Velkolepá expozice vznikla ve spolupráci s americkou NASA, muzeem a vzdělávacím centrem Cosmosphere a českými odborníky. Výstava obsahuje stovky originálních exponátů z USA i Ruska, které byly ve vesmíru, unikátní sbírku skafandrů a reálné modely kosmických lodí, raketoplánů a raket. Užijte si také speciální večerní prohlídku. Každý návštěvník dostane Space Card - Kartu kosmonauta se jménem a životním příběhem reálného kosmonauta. A také zábavnou cosmos roušku jako dárek.

On-line výstava Koronavirus 9x9

KDY: Až do 30. května, nonstop

KDE: www.czechphoto.org

ZA KOLIK: Zdarma



Prožíváme naprosto výjimečnou dobu. Koronavirová epidemie zasáhla i Českou republiku, což je také velká fotografická výzva. „Oslovili jsme devět fotografů, každý připravil soubor devíti fotografií. Protože jsou galerie zavřené, připravili jsme vám webovou výstavu,“ zvou lidé z galerie Czech photo.

Dyzajn market

KDY: Sobota a neděle 10-19

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Největší a nejnavštěvovanější událost v Čechách, kde si autorskou tvorbu a design nejen prohlédnete, ale i nakoupíte. Součástí je hudební program i doprovodné tvůrčí aktivity a divadla pro děti. Pokaždé se děje něco nového a originálního. Jednotlivé edice jsou zaměřeny na různá témata, kterými jsou módní přehlídky, workshopy pro dospělé, výstava obrazů, hudební festival či charitativně nápomocné projekty.

Autokino na Strahově: Tenkrát podruhé

KDY: Neděle od 21

KDE: Zátopkova 6, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Tento týden bylo slavnostně otevřeno autokino u strahovského spartakiádního stadionu, které je v současné chvíli největším v Praze, a to s kapacitou pro 120 automobilů. Program kina v dramaturgii Aerofilms nabídne až do středy 20. května několik divácky oceňovaných snímků. V neděli večer se můžete podívat na osobitou francouzskou love story Tenkrát Podruhé režiséra Nicolase Bedose.

Chinaski zahrají pro seniory

KDY: Neděle 20-21.30

KDE: Mall.tv

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek přes www.donio.cz



Jedna z nejpopulárnějších českých kapel Chinaski odehraje plnohodnotný online koncert v rámci akce Víkend pro seniory. Cílem přímého přenosu je podpořit seniory, kteří patří k nejvíce ohroženým nemocí Covid-19. Sbírku i rozdělení jejího výtěžku zaštítí Nadace Krása pomoci.

Couráme se po Kampě

KDY: Neděle 14-16

KDE: Sraz na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

ZA KOLIK: 70-120 Kč na goout.net



Projděte se po ostrově Kampa, popovídáte si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíte se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují. A co se dozvíte? O historii vzniku ostrova a kanálu Čertovka, o vodnících na Kampě, kolik mlýnů bylo na ostrově, které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny nebo kde žil vltavský záchranář tonoucích.