Mimraj

KDY: Pátek od 14

KDE: Mariánské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Přehlídka živého umění, nonverbálního, tanečního divadla a improvizace. Projekt reaguje na období kulturního půstu způsobeného pandemickou situaci. Mimraj je setkáním profesionálních mimů, herců, tanečníků a performerů. Netradiční a ojedinělý happening na podporu živého umění. Celý projekt je signálem návratu umělců k Vám divákům. Odpolední program pro dětské publikum, hlavní událostí Mimraje bude mim-session hvězd současného divadla.

Rest & DJ Herby open air v Ledárnách

KDY: Pátek od 20

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Od 450 Kč



Rest a DJ Herby se představí v rámci Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník. Koncertní areál pro Lucerna Music Bar Open Air letos vzniká hned vedle historické budovy Branických Ledáren. Návštěvníci si kromě skvělých koncertů užijí i pohodovou letní atmosféru, v areálu bude dostatečně velká chill out zóna a bohatý výběr jídla a pití.

Zakázaný ovoce křtí a slaví

KDY: Sobota od 17

KDE: Music club Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 250 Kč

Kapela zakázanÝovoce se vrací po korononavirové krizi v plné síle a v rámci speciálního narozeninového koncertu zahraje jak staré fláky, tak i nové skladby z nejnovějšího alba „Svět se změnil“, které bude na koncertě pokřtěno. Akce proběhne v pražském klubu Modrá Vopice. Koncert je zároveň koncipován jako podpora klubu, který se otevírá po několikaměsíční nucené pauze. Svoji účast potvrdily také spřátelené kapely Jaksi Taksi, Idio&Idio a pražští Resumé. Speciálním hostem bude bývalý kytarista a spoluzakládající člen kapely Štěpán Soukup. Zazní tedy i jeho autorské skladby „Genocida“ nebo hit „Alkoholka“, který v těchto dnech na kanálu YouTube překonal hranici šesti milionů zhlédnutí.

KniŽižkov: Festival malých nakladatelů

KDY: Sobota 12-18

KDE: KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

ZA KOLIK: Zdarma



Sobotní odpoledne na plácku v parku před Kulturním centrem Vozovna bude věnované malým nakladatelstvím. A nejen s dětskou literaturou. Představí se Knihovna Václava Havla, Meander, Malvern, Cesta domů, Dynastie, Gnóm, Jakost, Meziměsto, Limonádový Joe, Maraton, PelMel a další. Kromě toho se můžete těšit na bohatý doprovodný program.

Národní na vodě

KDY: Sobota 20-22

KDE: Tři zastávky na Vltavě

ZA KOLIK: Zdarma

Užijte si netradiční koncert sólistů a Orchestru Národního divadla. "Přivezeme vám po Vltavě to nejlepší a nejzvučnější z operního repertoáru. Těšit se můžete na skvosty z českých i světových oper. Přijďte si vychutnat krásy operních skladeb z břehů Vltavy. Zazní ukázky například z Bizetovy Carmen, Rossiniho Lazebníka sevillského, Pucciniho Turandot, Smetanovy Prodané nevěsty a Dvořákovy Rusalky," zvou pořadatelé akce. Stanoviště, kde loď na své cestě zastaví, budou celkem tři: 20.00 mezi Střeleckým ostrovem a Kampou, 20.50 přístaviště u Rašínova nábřeží, 21.20 Smíchovská náplavka.

Veggie náplavka

KDY: Neděle 10-19

KDE: Náplavka na Rašínově nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Oblíbený festival plný vege pochutin. "Dvanácté pokračování Veggie Náplavky pro vás připravujeme s podtitulem Now: Rostlinná strava už není jen krásnou vizí do budoucna. Je realitou," vzkazují pořadatelé.

Struny dětem

KDY: Neděle od 11 a od 16

KDE: Villa Pellé, Pelléova 91/10, Praha 6

ZA KOLIK: 200/350 Kč

"Co na vás čeká? Ikonické Pišlické příběhy a Hudba všech barev v podání smyčcového kvarteta Gadrew Way s hosty. Nechybí ani oblíbený Storytelling, který vás tentokrát vtáhne do svatojánských příběhů. Program bude probíhat ve dvou identických blocích od 11 a od 16 hodin," říkají pořadatelé akce. Součástí budou i výtvarné dílny.

Divadlo V Dlouhé: Pár dobrejch fláků

KDY: Neděle od 20

KDE: Web divadla

ZA KOLIK: 150-450 Kč přes GoOut



Novinkou v online programu Divadla v Dlouhé je koncert písní Josefa Kainara. Já bych si rád najal dům, Miss Otis, Blues železničního mostu, Obelisk, Černá kára, Stříhali dohola… Kainarovy původní písně i jím otextované skladby jiných autorů od renesančních přes swingové a jazzové evergreeny až k písním Vladimíra Mišíka hraje herecká kapela Divadla v Dlouhé podepřená několika profesionálními hudebníky.

Tutto Italiano Market

KDY: Neděle 10-20

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma

Akce plná pohody, dobrého jídla a pití s typicky italskou atmosférou a bohatým doprovodným programem. Můžete se těšit na typické Vespy,degustace a soutěže o italské produkty.

Čteme dětem pohádky Boženy Němcové

KDY: Neděle od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK:



Po celý rok 2021 budou známé osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Čtení na pokračování: Jirka s kozú

KDY: Neděle od 18

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma

Každou neděli vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Tentokrát je na řadě Jirka s kozú. Číst bude Filip Cíl, a to v původním chodském nářečí.

Dyzajn market léto

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Dyzajn market je výběrová prodejní výstava autorské tvorby 150+ lokálních dyzajnérů a kulinářských umělců. Prohlížet i nakupovat můžete originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Taky si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro masožrouty i vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Dětský prodejní minifestival

KDY: Pátek a sobota 10-18

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

Oblíbený rodinný festival je zpět. To nejlepší z hraček, knížek, oblečení, šperků a kosmetiky pro děti i rodiče. Tvůrčí dílny, cvičení jógy, zdobení nanuků a módní přehlídky. A navíc staročeská pouť s kolotoči a houpačkami. Chybět nebudou ani stánky s občerstvením a klidová zóna pro nakojení a přebalení dětí.

Food truck show

KDY: Pátek 15-22, sobota 11-22, neděle 11-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma



"Máte chuť na něco dobrého? Přijďte na Výstaviště ochutnat to nejlepší street jídlo, které vám naservírují ze stylových food trucků. Nachystali jsme pro vás výběr toho nejlepšího co nabízí pražská gastronomie. Společně se vypravíme do různých kontinentů, a to jak ve smyslu gastro zažitku, tak kulturního programu. Tento víkend si dáte street food inspirovaný Severní, Jižní Amerikou a Karibským mořem," zvou pořadatelé.

Motýli v Botanické zahradě: Jedovatá krása

KDY: Denně 9-19 až do 18. července

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana), Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč

Letošní výstava se zaměří na tajuplné stránky života motýlů. Dozvíte se, jací motýli jsou jedovatí, jak se jed dostává z rostliny přes housenku až do motýla. Jak motýli hledají potravu pro sebe i pro housenky a co všechno dospělci jedí. Proč se lesknou křídla některých motýlů. Jak se poznají ti správní partneři. Život motýlů je zkrátka plný překvapení!

Autokino Strahov jede na plné obrátky

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Strahovské autokino už jede na plný provoz a můžete přijet autem i přijít pěšky. Co vás čeká o víkendu?

Pátek 21.20 Nightlife: Na tahu

Sobota 21.20 Rychle a zběsile 9

Neděle 21.15 Jackie Brown

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Výstava probíhá na dvou místech. Volně přístupná bude před budovou planetária. Na Štefánikově hvězdárně je umístěna ve vnitřních prostorách a její otevření bude záviset na epidemiologické situaci.

Království železnic je opět otevřeno

KDY: Čtvrtek a pátek 12-19. Víkendy, svátky a prázdniny 9-19

KDE: Stroupežnického 23, Praha 5

ZA KOLIK: 50-260 Kč



Království železnic se znovu otevírá, byť v omezené provozní době. Návštěvníci se mohou opět těšit především na velké modelové kolejiště, upravenou tramvaj a „motorák“ ř.810 s projekcí, herny, závodní dráhu pro RC modely, virtuální realitu se soutěží v třídění odpadů i prohlídkou kolejiště a doplňkové výstavy.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejníweb

ZA KOLIK: Zdarma

Národní muzeum se otevřelo, ale pořád jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Všichni znáte příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a anio tom nevíte… „Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidéz trojské botanické zahrady. Aktuálně běží program „Pojďte do háje, právě kvete aneb Jedovaté hajničky a cibuloviny“. Co vás čeká? S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývají i značně jedovaté? Přijďte se podívat.

Venkovní výstava Rohanský ostrov

KDY: Až do 31. srpna, nonstop

KDE: Okolí Rohanského a Libeňského ostrova, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma

Výstava Rohanský ostrov na svých deseti zastaveních upozorňuje na pestrost 56 hektarů pražského meandru a jeho okolí, které se rozkládá od Štvanice po Libeňský ostrov. Toto území v budoucnu čeká postupná proměna. Výstava návštěvníky provází známými místy i zapadlými zákoutími a zprostředkovává přírodní, kulturní i uměleckou barvitost oblasti.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u stejnojmenného metra)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 měsíců. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.