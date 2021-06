Noc kostelů

KDY: Pátek

KDE: Po celé zemi, více na webu akce

ZA KOLIK: Zdarma

V pátek se opět otevřou veřejnosti kostely po celém území České republiky. V řadě kostelů se podíváte na dosud veřejnosti uzavřená místa. Více informací, přehled zapojených kostelů i jejich program najdete na webovém odkazu výše.

Autokino Ledárny: Prázdniny v Římě

KDY: Pátek od 21

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 399 Kč za automobil (maximálně dvě osoby)



Romantická komedie s Audrey Hepburn a Gregory Peckem v hlavních rolích. Prázdniny v Římě byly nominovány na 10 Oscarů a Audrey Hepburn získala Oscara za svou roli novodobé princezny, která se vzepřela svým panovnickým povinnostem a díky americkému novináři poznala Řím jako obyčejná mladá dívka. Film je v původním zněním s titulky.

Kolem světa: Kuba včera a dnes

KDY: 20-23

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Cyklus cestovatelských přednášek. Machu Picchu, jezero Titicaca, Cusco nebo duhová hora Vinicunca. To se zřejmě většině lidí vybaví, když se řekne Peru. A to je obrovská škoda. Cestovatel Jan Rendl, který prošel tuto andskou zemi pěšky při svém přechodu Jižní Ameriky vás mimo těch nejslavnějších míst, vezme i na ta méně známá. Začnete v pouštích na severu a budeme postupovat směrem na jih. Poznáte přitom několik starověkých civilizací.

Africké trhy v Karlíně

KDY: Pátek 8-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Do Karlína se opět vrátí to nejlepší přímo ze srdce Afriky. Přijďte ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Co vás čeká? Čerstvé ovoce z Afriky, exotické ovoce z Asie, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, extra kvalitní káva, čaj, džemy a mnoho dalšího.

Májový erotikon aneb Dekameron z Dlouhé

KDY: Pátek od 20

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: 100-300 Kč přes GoOut

Večer milostné a erotické, světové i domácí poezie v Divadle v Dlouhé bude inspirovaný Boccacciovým Dekameronem. V opuštěném starém divadle se schází skupina přátel, aby v izolaci a utajení sdílela libůstku, které společně holduje: erotickou poezii. Atmosféra syrově romantického potemnělého jeviště, opiové noir doupě, vkusná společnost, dekadence, dusno, smyslno, živá hudba…

Moje kino live: Šarlatán

KDY: Sobota od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 99 Kč



Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostiko­vat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…

Mňága a Žďorp na jarním online turné

KDY: Sobota od 20

KDE: Mňága Shop

ZA KOLIK: Od 169 Kč

Legendární kapela Mňága a Žďorp vyraží na své jarní online turné. "Best of koncert budeme streamovat z naší zkušebny. Speciálním hostem bude Milan Kuchynka," vzkazují muzikanti.

Lokvar: Kašpárek domek staví

KDY: Sobota 15-16.30

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč. Informace zde



Co vše se může stát, když se Kašpárek rozhodne usadit a Čertovi se Smrťolou to moc nevoní. Padne kosa na kámen? Hraje se s písničkami v bohaté výpravě, každá pohádka jiným typem loutek. Vhodné pro děti od 3 let. Hrají: Peter Varga a Martin Veliký.

Jazz Dock: Roman Pokorný Gitan Trio

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 150 Kč

Jeden z nejlepších českých kytaristů zahraje tentokrát se speciálním Gitan Triem. S využitím akustické kytary, akordeonu a kontrabasu zahraje gypsy-swingové standardy a nechá vzpomenout na jména jako Django Reinhardt, Stéphane Grappelli či Biréli Lagrène. Roman Pokorný již za svou kariéru vydal devět autorských alb a je tak právem řazen k tomu nejlepšímu, co pražská jazzová scéna nabízí. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve vnitřních prostorách klubu.

Den dětí: Pohádkový maraton

KDY: Neděle od 14

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: 20 Kč vstupné na pohádku, 10 Kč vstupné do dílny



Dětský den plný pohádek a tvoření. Program pohádek: 14.00 Pověsti české (divadlo Toymachine), 15.00 Deset černoušků (divadlo Lokvar), 16.00 Pinocchio, 17.00 Kocour v botách (obě Toymachine). Program výtvarných dílen: 14.30 Strašliví draci, 15.30 Královské koruny, 16.30 Kouzelné hůlky.

Čteme dětem pohádky Boženy Němcové

KDY: Neděle od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma

Po celý rok 2021 budou známé osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Kolem světa: Francouzská Polynésie

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Cyklus cestovatelských přednášek. Francouzská Polynésie je důkaz toho, že ta nádherná místa z katalogů cestovních kanceláří opravdu existují. Skrývají se uprostřed Pacifiku a pro cestovatele se stávají čím dál dostupnější. Promítá Dominik Franěk.

Čtení na pokračování: Zlatovláska

KDY: Neděle od 18

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma

Každou neděli vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Tentokrát je na řadě Zlatovláska. Číst bude Klára Sedláčková-Oltová.

Praha neznámá: Tři nedělní vycházky

KDY: Neděle

KDE: Dle programu na webu Praha neznámá

ZA KOLIK: 180-250 Kč



Spolek Praha neznámá pro vás na neděli připravil hned tři zajímavé vycházky. Od 14 hodin začínají vycházky Industriální Holešovice a Cesta do Hvězdy za hvězdou, o hodinu později pak vycházka Vilové Podolí.

Muškátová burza

KDY: Po celý víkend 9-19

KDE: Botanická zahrada (část Ornamentální zahrada), Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

"U nás si pořídíte méně obvyklé typy a odrůdy pelargonií, včetně velkokvětých, andělských, pestrolistých, vonných i sukulentních a kromě nich i další zajímavé sbírkové rostliny, balkonovky, africké kopřivy, bylinky… Při nákupu na naší burze odborníci poradí s výběrem, zásadami správného pěstování a ošetřování, ochranou proti nejčastějším chorobám a škůdcům či s podmínkami úspěšného množení rostlin," zvou lidé z botanické na akci, která probíhá od pátečního rána do nedělního večera.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 21.15 Chlast

Sobota 20.00 Jan Bendig: Autokoncert

Neděle 21.15 Služebníci

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Výstava probíhá na dvou místech. Volně přístupná bude před budovou planetária. Na Štefánikově hvězdárně je umístěna ve vnitřních prostorách a její otevření bude záviset na epidemiologické situaci.

Víkend s živou hudbou v Modré Vopici

KDY: Po celý víkend

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulici Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Pátek a sobota 100 Kč, neděle 199 Kč



Živá hudba se vrací a legendární klub Modrá Vopice ožívá. Start víkendu obstarají v pátek 18 hodin kapely Paragraf 219, pardubičtí Promile a jihočeští punkeři z kapely Na plech. Krásných 16 let na hudební scéně oslaví v sobotu punk-rocková Wosa. Na mejdan jim dorazí zahrát Lajna, Fafejtovy gumy a Matter Tua. Začátek je naplánován na 17.30 hodin. Celou sérii prvních „rozvolňovacích“ koncertů ukončí v neděli od 18.30 hodin kapely Marina, Silent Generation a Stellaris.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejníweb

ZA KOLIK: Zdarma

Národní muzeum se otevřelo, ale pořád jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Všichni znáte příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a anio tom nevíte… „Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidéz trojské botanické zahrady. Aktuálně běží program „Pojďte do háje, právě kvete aneb Jedovaté hajničky a cibuloviny“. Co vás čeká? S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývají i značně jedovaté? Přijďte se podívat.

Venkovní výstava Rohanský ostrov

KDY: Až do 31. srpna, nonstop

KDE: Okolí Rohanského a Libeňského ostrova, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma

Výstava Rohanský ostrov na svých deseti zastaveních upozorňuje na pestrost 56 hektarů pražského meandru a jeho okolí, které se rozkládá od Štvanice po Libeňský ostrov. Toto území v budoucnu čeká postupná proměna. Výstava návštěvníky provází známými místy i zapadlými zákoutími a zprostředkovává přírodní, kulturní i uměleckou barvitost oblasti.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u stejnojmenného metra)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 měsíců. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.

Království železnic je opět otevřeno

KDY: Čtvrtek a pátek 12-19. Víkendy, svátky a prázdniny 9-19

KDE: Stroupežnického 23, Praha 5

ZA KOLIK: 50-260 Kč

Království železnic se znovu otevírá, byť v omezené provozní době. Návštěvníci se mohou opět těšit především na velké modelové kolejiště, upravenou tramvaj a „motorák“ ř.810 s projekcí, herny, závodní dráhu pro RC modely, virtuální realitu se soutěží v třídění odpadů i prohlídkou kolejiště a doplňkové výstavy.

Novoměstská radnice otevřela své brány

KDY: Od úterý do neděle, 10-18

KDE: Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

ZA KOLIK: Dle programu na webu radnice



Po dlouhé přestávce ožila konečně i Novoměstská radnice na Karlově náměstí. "V historické věži je do 27. května k vidění výstava prací žáků výtvarného oboru pražských ZUŠ," zve návštěvníky ředitel radnice Albert Kubišta. Ve věži je dále k vidění stálá expozice Historie Nového města pražského umístěná v bytě věžníka a v 1. patře věže Novoměstské radnice se nachází původně gotická kaple. Ti, pro koho jsou dvě stovky schodů příliš velký fyzický výkon, si užijí výstavu dokumentaristy Martina Šmoka Stopy židovské přítomnosti v Praze 2 představující pozoruhodnou ale málo známou kapitolu z historie Vinohrad. Nachází se v přízemí věže a je přístupná zdarma.

Nová stopovací hra Oživlá mumie

KDY: Po celý víkend

KDE: Chuchelský háj, Praha 5. Info: www.stopovacihry.cz

ZA KOLIK: 170 Kč

Jste výprava se speciálním úkolem. Jistý zahraniční režisér Rick Sloane se rozhodl natočit svůj nejnovější hororový film v Barrandovských studiích. K tomuto účelu získal a dovezl i pravou mumii. Chtěl svému snímku dodat na větší autentičnosti. Během natáčení však po vyřknutí kouzelné formule, která byla na sarkofágu, mumie obživla a zmizela z barrandovských ateliérů neznámo kam. Neví se, jestli není nebezpečná… Trasu zvládnete zhruba za tři hodiny a po cestě si prohlédnete rozsáhlé filmové kulisy středověkého města, navštívíte zookoutek, dětské hřiště a krásnou vyhlídku Vápenice.