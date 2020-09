Zaběhejte si na rodinném ČEZ běhu a získejte vstupenku do Aquapalace

Běh pro zábavu z Opatova do Čestlic – to je sedmikilometrový běžecký závod pro zapálené sportovce i rodiny s dětmi. Tedy pro všechny, kteří se nebojí udělat něco navíc pro své tělo. Důležité však není vyhrát, ale především zúčastnit se. Vstupenku do Aquapalace Praha totiž získává každý, kdo doběhne do cíle. Rodinný běh se uskuteční v sobotu 5. září.

Zaběhejte si a získejte zajímavou odměnu. Je tu pro vás Rodinný běh ČEZ Aquapalace. | Foto: AP