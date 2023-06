V sobotu 17. června se v Praze - Satalicích uskuteční největší letošní sportovní akce v disciplíně požárního sportu TFA (Toughest Firefighter Alive - Nejtvrdší hasič přežije) v České republice. V místním sportareálu se utká přes 300 závodníků v silovém víceboji, který simuluje práci hasičů při skutečném zásahu.

V Satalicích se uskuteční největší letošní sportovní akce v disciplíně požárního sportu TFA. | Foto: archiv pořadatele akce

Od 10 hodin začne 4. kolo série Pražské a Středočeské ligy TFA „Prague Fireman Race TFA“, které pořádá TFA tým Praha ve spolupráci s Městským sdružením hasičů Praha. V tomto závodě se na start postaví 80 zkušených borců z řad dobrovolných hasičů a hasiček z celé ČR v 7 kategoriích (dorostenky, dorostenci, ženy 18+, muži 18+, ženy 30+, muži 35+, muži 45+) a 2 kategorie sportovců z řad profesionálních hasičů (muži HZS, HZSp a ženy HZS, HZSp). Účast přislíbili členové reprezentace ČR a vícemistr Evropy v FCC Miroslav Michlovský.

Od 12.30 hodin se k dospělým závodníkům přidají i ti nejmenší – děti od 3 do 15 let. Sobotní závod Satalický železný hasič junior bude prvním závodem 3. ročníku Dětské ligy TFA Praha. Závod organizuje TFA tým Praha ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Praha – Satalice. Na start se postaví přes 250 závodníků v osmi kategoriích (dívky a chlapci ve věku 3 – 5 let, 6 – 8 let, 9 – 11 let a 12 – 15 let).

Hlavní organizátor soutěže Josef Mandys se na závod moc těší: „Mám velkou radost, že se nám podařilo přitáhnout sportovce z celé České republiky. Bude krásné sledovat na jednom místě závodníky od těch nejmenších až po ty nejzkušenější. Malí hasiči mohou podporovat své vzory a zkušení hasiči zase naopak mohou obdivovat ty, kteří svou sportovní kariéru teprve začínají."

Oba závody se uskuteční ve sportovním areálu v Satalicích (U Arborky 397).

Zdroj: archiv pořadatele akce

