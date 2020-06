Letos se do projektu Noc sokoloven zapojí přes šest desítek sokolských objektů. Největší počet z nich se otevře zítra, další pak přesně o týden později. Program tří pražských zastávek najdetev rámečku vpravo dole.

„Noc sokoloven je již tradiční akcí, při níž sokolové představují veřejnosti svou činnost. Návštěvníci neuvidí jen architektonické zajímavosti, ale budou si také moci zasportovat, vyzkoušet si aktivity, které se v jednotách během roku provozují, a seznámit se se sokolskými myšlenkami,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Letos se například otevře velká sokolovna v Uherském Hradišti, která plánuje kromě programu pro celou rodinu i noční prohlídky, stejný program je i v Jablonci nad Nisou. V Českých Budějovicích bude kromě sokolovny odpoledne pro veřejnost otevřen i zrekonstruovaný stadion na Sokolském ostrově, v Kladně před sokolovnou je zase připraveno letní kino. V Červených Janovicích využijí Noc sokoloven ke startu virtuálních běžeckých a cyklistických závodů, pomocí kterých chtějí získat příspěvek na rekonstrukci střechy. V řadě sokoloven bude možné také přespat. Seznam zapojených sokoloven najdete na internetových stránkách www.sokolskepamatky.eu /noc-sokoloven/.

Tyršův dům jako vrchol programu

Stejně jako v minulých letech je bohatý program připraven na pátek 12. červnav Tyršově domě v Praze. Komentované prohlídky otevřou jinak nepřístupné prostory, a to včetně možnosti vystoupit na střechu s neobvyklým výhledem na Malou Stranu a Pražský Hrad. V barokním Michnově paláci se uskuteční loutkové představení a jazzový koncert, pro sportumilovné návštěvníky jsou připraveny workshopy trampolín a parkouru a také zdarma plavání v nejstarším pražském krytém bazénu.

Do dnešních dnů se zachovalo asi 750 sokoloven. Od monumentálních paláců až po skromné budovy. Tím, že se stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických stylů průběhu dekád.

Noc sokoloven, Praha - pátek 12. června

Tyršův dům (Újezd 450/40, Praha 1)

Po celý den dětský koutek, fotokoutek, soutěže. Program: 13 a 16 komentované prohlídky, 16-20 plavání v bazénu zdarma, 16-20 výstava o ženách v Sokole, 17-18 loutkové představení Kocour v botách, 17.30-19 workshopy trampolín a parkouru, 18 koncert Letenského dixielandu, 19.30-21 výstup na střechu Tyršova domu.

TJ Sokol Spořilov (Severozápadní VI 4, Praha 4)

18-18.15 cvičení pro předškoláky, 18.20-18.35 cvičení při hudbě pro kluky i holky, 18.40-18.55 zdravotní cvičení pro každého, 19-19.15 jóga, 19.20-19.35 cvičení pro dospělé a dospívající. Po celý den výstava, luštění, občerstvení.

TJ Sokol Břevnov (H. Malířové 279, Praha 6)

18-19 sportovní aktivity pro děti, 19-19.15 ztvárnění znaků Sokola, 19.15-20 sportovní aktivity pro dospělé, 20-21 aerobik s lektorkou Lucií, 20-21 jóga s lektorem Luďkem, 21-13 míčové hry a stolní tenis, 23-24 futsal smíšených týmů

Kam v sobotu na výlet do Středních Čech?

Sokol Chocerady

Sokol Domašín

Sokol Kladno

Sokol Benátky nad Jizerou

Sokol Milovice

Upozornění

Některá část programu může být již zaplněna, zejména v Tyršově domě. Navštivte proto web www.sokol.eu.