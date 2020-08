JEZDECTVÍ

CSIO3* Prague cup: mezinárodní parkurové závody, dostihové závodiště Velká Chuchle (Radotínská 69, Praha 5), 8.00 - 18.00

LEDNÍ HOKEJ

Generali Česká cup: 18.00 HC Sparta Praha - HC Rytíři Kladno (Tipsport arena, Za Elektrárnou 419/1, Praha 7)

TENIS

Prague open: mezinárodní turnaj mužů ATP, tenisový areál I. ČLTK (Štvanice 38, Praha 7), semifinále dvouhry a čtyřhry, od 10.00

SOBOTA 22. srpna



FOTBAL

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: 10.15 Slavoj Vyšehrad - Dukla Praha (Stadion Evžena Rošického na Strahově)

ČFL, skupina A: 10.15 Loko Vltavín - FC Písek

Pražský přebor: 10.15 Sokol Kolovraty - Motorlet Praha B, Slavoj Podolí - Viktoria Žižkov B, 10.30 SK Hostivař - FC Zličín, Sokol Královice - SK Uhelné sklady Praha, 17.00 FC Přední Kopanina - SK Újezd Praha 4, Olympia Radotín - FK Dukla Jižní Město

1. A třída, skupina A: 10.00 Tempo Praha - SC Xaverov Horní Počernice, 10.15 TJ Kyje Praha 14 - SK Ďáblice, TJ Březiněves - ČAFC Praha, 10.30 TJ Praga - Viktoria Štěrboholy, Sokol Troja - Spoje Praha, Čechie Uhříněves - Slovan Kunratice, Union Vršovice - Spartak Hrdlořezy, FC Háje Jižní Město - Sokol Dolní Počernice

1. A třída, skupina B: 10.15 FK Zlíchov 1914 - FK Řeporyje, SK Libuš - Loko Vltavín B, 13.00 AFK Slivenec - SK Střešovice 1911, 17.00 1999 Praha - Čechie Smíchov

1. B třída, skupina A: 10.30 TJ Avia Čakovice - Slavoj Podolí B

1. B třída, skupina B: 10.45 Union Strašnice - SK Ďáblice B, 13.00 Sokol Kolovraty B - TJ JM Chodov, 17.00 Spartak Kbely - Čechie Dubeč, FK Újezd nad Lesy B - Partisan Prague F.C.

2. třída, skupina A: 17.00 AFK Slivenec B - Slavoj Suchdol, Sokol Lochkov - Čechie Smíchov B, Sokol Lipence B - FK Řeporyje B, Sokol Nebušice B - SK Střešovice 1911 C, TJ Točná - Sokol Bílá Hora

2. třída, skupina B: 10.30 SK Gordic Praha Kačerov - AFK Union Žižkov, 13.00 Sokol Dolní Počernice B - Ambassadors FC Praha, 16.00 Prague Raptors FC - TJ Praga B, 17.00 TJ SK Satalice - Union Strašnice B, SK Dolní Chabry B - FK Vinoř

2. třída, skupina C: 10.15 SK Dolní Měcholupy - TJ Praga C, 13.00 Čechie Uhříněves B - FK Dukla Jižní Město B, 15.00 Sokol Stodůlky C - Sokol Benice

3. třída, skupina A: 17.00 FK Dukla Praha - Slavoj Suchdol B

3. třída, skupina B: 10.00 Sokol Dolní Počernice C - SK Újezd Praha 4 C, 10.30 AFK Záběhlice - Slovan Kunratice B, AFK Union Žižkov B - Spartak Hrdlořezy B

3. třída, skupina C: 13.15 Union Vršovice B - SK Libuš B, 13.30 SK Hostivař C - Sokol Cholupice B

JEZDECTVÍ

CSIO3* Prague cup: mezinárodní parkurové závody, dostihové závodiště Velká Chuchle (Radotínská 69, Praha 5), 9.00 - 16.00

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Mistrovství České republiky klubů: Beachklub Pankrác (Horáčkova, Praha 4), zápasy základních skupin, od 9.00

SOFTBAL

Extraliga mužů, o udržení: 10.00 a 12.00 SK Joudrs Praha - Spectrum Praha (Svoboda park v Bohnicích, Dolákova 555, Praha 8), 15.00 a 17.00 RSKK Tunnellers - Hladoví Hroši Sezimovo Ústí (v Radotíně, U starého stadiónu 1585/9, Praha 5)

TENIS

Prague open: mezinárodní turnaj mužů ATP, tenisový areál I. ČLTK (Štvanice 38, Praha 7), finále dvouhry a čtyřhry, od 10.00

NEDĚLE 23. srpna



AMERICKÝ FOTBAL

Paddock liga: 16.00 Prague Mustangs - Vysočina Gladiators (Sportovní centrum Hostivař, Bruslařská, Praha 10)

BASEBALL

Extraliga juniorů: 13.00 a 16.00 SaBaT Praha - Kotlářka Praha (U Vltavy 816, Praha 8)

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: 18.30 Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav

ČFL, skupina A: 10.15 Admira Praha - Slavia Praha B

Pražský přebor: 14.00 Admira Praha B - SK Třeboradice, 17.00 FK Újezd nad Lesy - Slavoj Vyšehrad B

1. A třída, skupina B: 14.30 SK Modřany - Sokol Nebušice, 17.00 FC Přední Kopanina B - SK Dolní Chabry, SK Zbraslav - Sokol Stodůlky, Aritma Praha B - ABC Braník

1. B třída, skupina A: 17.00 Sokol Lipence - SK Zbraslav B, Slovan Bohnice - FC Miškovice, SK Střešovice 1911 B - Sokol Stodůlky B, Sokol Cholupice - Sokol Řepy, Olympia Radotín B - FC Zličín B, Tempo Praha B - Mezinárodní svaz mládeže, Sokol Písnice - ABC Braník B

1. B třída, skupina B: 17.00 SK Hostivař B - SK Újezd Praha 4 B, FC Háje Jižní Město B - TJ Kyje Praha 14 B, SK Třeboradice B - Junior Praha, FK Klánovice - ČAFC Praha B

2. třída, skupina A: 17.00 SK Modřany B - Sparta Košíře

2. třída, skupina B: 17.00 Sokol Troja B - TJ Březiněves B

2. třída, skupina C: 17.00 Viktoria Štěrboholy B - Čechie Dubeč B, AFK Olympia Šeberov - AFK Slavia Malešice, SK Nusle - Spoje Praha B

3. třída, skupina A: 17.00 FC Prosex - Prague Raptors FC B, Sokol Lysolaje - ST FJFI ČVUT, Čechie Smíchov C - FK Zlíchov 1914 B, Sokol Bílá Hora B - Čechoslovan Chuchle

3. třída, skupina B: 17.00 Sokol Královice B - AFK Olympia Šeberov B, TJ JM Chodov B - Sokol Benice B, Sokol Běchovice - AFK Slavia Malešice B

3. třída, skupina C: 10.00 Partisan Prague F.C. B - Spartak Kbely B, 14.30 Slavoj Spořilov - SK Gordic Praha Kačerov B, 17.00 Sparta Krč - Mezinárodní svaz mládeže B

JEZDECTVÍ

CSIO3* Prague cup: mezinárodní parkurové závody, dostihové závodiště Velká Chuchle (Radotínská 69, Praha 5), 8.00 - 16.00

NÁRODNÍ HÁZENÁ

1. liga mužů: 16.00 TJ Avia Čakovice - DIOSS Nýřany (K Sedlišti, Praha 9)

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Mistrovství České republiky klubů: Beachklub Pankrác (Horáčkova, Praha 4), zápasy semifinále a finále, od 10.00

SOFTBAL

Extraliga mužů, o udržení: 14.00 a 16.00 Spectrum Praha - Hladoví Hroši Sezimovo Ústí (Bratří Venclíků 1140/1, Praha 14), 15.00 a 17.00 SK Joudrs Praha - RSKK Tunnellers (Svoboda park v Bohnicích, Dolákova 555, Praha 8)