FLORBAL

Extraliga žen: 19.00 FbŠ Bohemians - Bulldogs Brno (na Děkance, Děkanská vinice 5/987, Praha 4)

LEDNÍ HOKEJ

Extraliga juniorů: 18.45 Kobra Praha - BK Havlíčkův Brod (Mikuleckého 1584, Praha 4)

SOBOTA 21. prosince

FLORBAL

Národní liga mužů: 18.00 FC Bučis team - SK Florbal Benešov (hala VŠE, Na Třebešíně 1)

Extraliga juniorů: 14.00 FbŠ Bohemians DDM Praha 7 - Black Angels (na Děkance, Děkanská vinice 5/987, Praha 4), 18.00 Fat Pipe Florbal Chodov - FBC Liberec (Hala JM, Květnového vítězství 1554, Praha 4), 20.00 Acema Sparta Praha - Technology Florbal MB (Unyp arena na Podvinném Mlýně, Kovanecká 27, Praha 9)



LEDNÍ HOKEJ

1. liga mužů: 15.00 Slavia Praha - HC Vsetín (Eden, Vladivostocká 1460/10b, Praha 10)



PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Předvánoční mixový turnaj: turnaj pro veřejnost, přihlášky na beachklubladvi.cz, Beachklub Ládví (Chabařovická 1125/4, Praha 8), 10.00 - 17.00



VOLEJBAL

Extraliga mužů: 18.00 VK Lvi Praha - Kladno volejbal (Bellušova 1877, Praha 5)

NEDĚLE 22. prosince

FLORBAL

Superliga mužů: 15.00 Fat Pipe Florbal Chodov - 1. SC Tempish Vítkovice (Hala JM, Květnového vítězství 1554, Praha 4), 17.00 Sokol Královské Vinohrady - FbŠ Bohemians (Polská 1, Praha 2), Black Angels - FBC 4Clean Česká Lípa (hala Jedenáctka VS, Mírového hnutí 2385/3, Praha 11)

Extraliga juniorů: 10.00 FbŠ Bohemians DDM Praha 7 - Florbal Ústí (na Děkance, Děkanská vinice 5/987, Praha 4), 10.30 Fat Pipe Florbal Chodov - Technology Florbal MB (hala Jedenáctka VS, Mírového hnutí 2385/3, Praha 11), 14.00 PSN Tatran Střešovice - Black Angels (Sibeliova 368, Praha 6), Acema Sparta Praha - FBC Liberec (Unyp arena na Podvinném Mlýně, Kovanecká 27, Praha 9)

Extraliga žen: 12.00 Ivanti Tigers Jižní Město - Crazy girls FBC Liberec, 18.00 Fat Pipe Florbal Chodov (oba zápasy Hala JM, Květnového vítězství 1554, Praha 4)

1. liga žen: 10.00 Sokol Královské Vinohrady - Prague Tigers Nehvizdy (Polská 1, Praha 2)

1. liga juniorek: 13.30 Black Angels - FBŠ Jihlava (hala Jedenáctka VS, Míroho hnutí 2385/3, Praha 11)



LEDNÍ HOKEJ

Extraliga mužů: 16.00 Sparta Praha - Oceláři Třinec (O2 arena, Českomoravská 2345/17, Praha 9)