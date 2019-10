KDY: Pátek 18. října, od 20.30

KDE: Malostranská beseda, Malostranské náměstí35/21, Praha 1

ZA KOLIK: 200 Kč předprodej, 250 na místě

Právě zmíněná soutěž hraje roli v jeho blížícím se narozeninovém koncertu, který se uskuteční v pražské Malostranské besedě v pátek 18. října od 20.30 hodin. „Nemám sice kulatiny, někdo řekne, proč slavit dvaačtyřicet? Nějak se to sešlo, známí do mě pořád „dloubali“, tak jsem začal organizovat. A když jsem přemýšlel, koho pozvat, tak mě napadlo ohlédnout se za SuperStar. Zvedl jsem telefon a zavolal Zbyňku Drdovi a Sabině Křovákové, kteří také vyhráli, zdali by nezazpívali. Oba přijali, a tak se těším, že kromě toho, že návštěvníkům zazpívají samostatně, potkáme se v jedné písni všichni na pódiu i společně,“ říká Vlasta Horváth.

Třetím hostem pak bude Anna Jane z Liberce. „Je to neskutečně nadaná mladá začínající zpěvačka. A řekl jsem si, že když mám tu šanci dát jí prostor a třeba i pomoci ve startu kariéry, měl bych to udělat, “ říká zpěvák, který bydlí s rodinou ve Vranově u Benešova.

V březnu pokřtil Vlasta Horváth své nové CD "Stále nevěřím", nyní chystá vánoční písničku. „Natočit vánoční píseň není jednoduché, každý to považuje za banalitu, ale není to tak. Vánoční píseň je neskutečně těžký „obor“. Nějak jsem dostal nápad a tak se rodí moje druhá vánoční píseň. Tu první "Přihořívá" jsem složil v roce 2013, což je už dost dávno. Na koncertě v Praze zazpívám novou vánoční píseň, ale natočena ještě nebude, to mě teprve čeká. Patrně pojedu do osvědčeného studia ke kamarádovi do Rokycan."

Vánoční píseň bude podle Horvátha zaměřena na podstatu Vánoc. „Klid, pohoda a děti. Jsou to otřepaná klišé, leč pravdivá. Moc se na ni těším, líbí se mi už teď, má svoji hloubku a povedlo se mi napsat pěkný text, který ještě podtrhuje atmosféru Vánoc. Jsem moc zvědavý, jak zareagují fanoušci,“ dodává zpěvák.