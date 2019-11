KDY: Čtvrtek 21. listopadu, 18-22

KDE: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

ZA KOLIK: Od 550 Kč

18:00 otevření klubu

18:30 - 19:00 PORT NOIR

19:15 - 20:00 THE OCEAN

20:30 - 22.00 LEPROUS

Průkopníky norského progu LEPROUS pro jejich neutuchající aktivitu za poslední dekádu není třeba představovat. Kapela libující si v koncertování už Českou republiku navštívila několikrát, a to nejen v rámci festivalu (Brutal Assault), ale i na několika vlastních turné.

LEPROUS při tvorbě vlastní hudby začínali jako živá kapela Ihsahna (Emperor), však hlavní autor, zpěvák a klávesista Einar Solberg je Ihsahnův švagr. Dnes už ale kapela sama stojí pevně na nohou a trvale brázdí nejen evropská podia. Jejich původně lehce avantgardně laděný prog metal dnes už nalezl své charakteristické postupy a výrazivo, jakožto svébytnou strukturu. O precizní instrumentaci nemluvě.

Pro dnešní skladby Leprous je typický vždy stěžejní riff postavený na hutném, podladěném soundu. Je pak už jedno, zda stojí na jemné melodii blízké post-rocku ovoněné jazzem, nebo neúprosném sekaném groovu. Následné melodie vždy kvetou, zapojují se stimulující synthy, to vše s sebou nese až opojnou hypnotičnost, jíž provází nadmíru charismatický zpěv Einara. Vždy kompaktní sound neuvěřitelně funguje, neb Leprous jsou schopni i přes krapet rádiového skandování znít silně intelektuálně. Nabízí se tak myšlenka, že kdyby Muse přidali metalového citu (technika, zvuk), klidně by takhle nějak mohli znít. Ještě dál jde nové „Pitfalls“, které kvintet emočně představuje na kost ohlodané, ještě intimnější a komornější než kdy jindy.

Tihle Norové jsou svéráz a neochvějně patří mezi nejlepší živé a především s nikým zaměnitelné spolky. Na turné je doprovodí dvě kapely.

Berlínský hudební kolektiv THE OCEAN, který se do Prahy vrátí s konceptuálním albem „Phanerozoic“. Jejich osobitý progresivní metal na něm sice ustupuje přímějšímu a intezivnějšímu sdělení a forma se tváří spíš post-metalově, ale výrazový jazyk progu Germáni neopouští stejně jako zajímavé vyhrávky a pestré a nápadité bicí. Hudba vystihující erupce vznikající při tření litosférických desek - zlověstný klid před bouří následovaný vlnami tsunami, sesuvy a propady půdy, destrukcí.

PORT NOIR, zkušeným z turné s In Flames, Pain of Salvation nebo Karnivool, vyšla deska „The New Routine“, která slibuje jen ne rutinu. Naefektovaný zvuk basy, excentrický zpěv, výrazný beat a celkově spíše minimalistický přístup. Alternativně rockový zvuk Švédů podporují post-metalové i progové party, ale neštítí se ani elektroniky či popového popěvkování. Groovy jak z pera Karnivool tak střídají progové ústřelky ve stylu Pain of Salvation, hradba zvuku Cult of Luna zas navazuje na chytlavé Muse sloky podkreslené jemnou futoretro Daftpunk elektronikou. A jelikož je trio „noir“, i zvuk je laděn temněji.