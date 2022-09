Svátek pro všechny metalové fanoušky - Tones Of Decay - se blíží

Tones of Decay se zabývá zhudebněním puchu tlejícího masa. Prašivé melodie, oslavující rozklad tkáně se budou linout útrobami smíchovského Meetfactory, které se nachází nedaleko centra starobylé, stověžaté Prahy. Examinaci podstoupí hned devět společenství, které se aktivně touto problematikou zabývají. Mnohé z nich se řadí k nejlepším studentům oboru a navazují tam, kde stařešinové už nedokáží plnohodnotně pokračovat. Součástí shromáždění budou i úplní nováčci, kteří se do oboru vnořili vlastními instrumenty teprve nedávno a nemají venku ani velkou desku. "Jsme nadšení, že stejně smýšlejícím individuím můžeme oznámit datum 17. září 2022, kdy se uskuteční první ročník jednodenního festivalu Tones of Decay, na kterém zahraje špička současné oldshool death metalové scény," zve pořádající agentura Kreas.

Kreas pořádají jednodenní festival old school deathmetalové hudby s názvem Tones of Decay. Na snímku kapela Sněť. | Foto: archiv pořadatele akce