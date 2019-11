KDY: Středa 20. listopadu, 18-22

KDE: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

ZA KOLIK: Od 750 Kč

Letos v březnu vydali dlouho očekávané v pořadí už 15. album The Verdict, které nám představí 20. listopadu v Rock Café. Je to album, které odráží fakt, že se Queensryche drží mezi hudební špičkou již tři desetiletí a zároveň tlačí kapelu sebevědomě vpřed!

„Verdict je takovým naším společným prohlášením. Podobně jako bylo album The Warning,“ říká zakládající kytarista Michael Wilton. „Společně jsme pracovali na každé písni. Spontánnost a kreativita – vyšlo to z nás všech, spolupracovali jsme jako kapela – tak jak by to mělo být.“

Těšit se můžete opět na kombinaci silného a progresivního rocku se stejně evokujícími texty.

Jako support vystoupí Firewind a Dark Sky Choir.