Žižkovská scéna Venuše ve Švehlovce uvádí šestý ročník festivalu sociálního umění, vzhledem k pochopitelným okolnostem v online podobě. A máte se na co těšit. Čeká vás premiéra, hledání nových forem a Zvíře jménem benefiční koncert.

„Rozhodli jsme se překážku současných opatření pojmout jako výzvu a přinést divákům možnost zúčastnit se festivalu alespoň ve virtuálním prostoru. Oslovené soubory teď objevují nové formáty pro umělecké vyjádření, tak vznikla kakofonická video-esej souboru žen se zkušeností s bezdomovectvím Co čumíš a podcastová verze inscenace Oizoizoi kolektivu Nun a Ví. Festival završí přímý přenos benefičního koncertu oceňovaného hudebního tělesa Zvíře jménem podzim,“ představuje program dramaturgyně festivalu Barbora Šupová.

Skutečné divadlo, skutečná pomoc

Letošní ročník přehlídky Případ pro sociálku akcentuje propojení umělecké činnosti a konkrétní pomociv sociální oblasti.

Tradiční spolupráci s neziskovkou Jako doma, která pomáhá ženám v nouzi, letos divadlo Venuše ve Švehlovce rozšířilo i o další sociální organizaci. Platforma Breakfaststory vznikla na jaře s cílem podpory sociálních podniků a lidí v nouzi, zajišťuje obědy seniorům a samoživitelkám.

"Nadchla nás jejich konkrétní pomoc a příběhy jednotlivých lidí. Podařilo se nám naplánovat benefiční koncert pro jednoho z jejich dlouhodobých klientů. Mnohočlenná superskupina Zvíře jménem podzim a Venuše ve Švehlovce věnují výtěžek z koncertu panu Janovi z Prahy, který potřebuje 15 tisíc na nový invalidní vozík pro svého syna. Pokud vybereme více, peníze poputují na podporu dalších obědů zdarma,“ vysvětluje Šupová.

Diváci budou moci přispět do sbírky přes platformu donio.cz.

Propojování

Program festivalu přinesei plánovanou premiéru divadelního souboru Co čumíš, ovšem v upravené podobě.

Jak tato změna plánu probíhala, přibližuje režisérka Zuzana Burianová: „Pravidla nouzového režimu nás paradoxně inspirovala a „donutila“ být flexibilní. Jevištní tvar založený na intimnějším kontaktu s diváky, budeme realizovat, až to bude možné. Natočily jsme ale pro festival kakofonní video mix, tak trochu klip ze života lidí, co vydělávají peníze, aniž by museli pracovat. Obraz kombinujeme s autorskými výpověďmi našich (ne)hereček o špatně placené práci, která je ale pro společnost nepostradatelná.“

Program

Středa 11. listopadu 20. 00: Co čumíš

A jestli neumřela, pracuje tam dodnes – premiéra video eseje

Čtvrtek 12. listopadu 20.00: Ňun & Ví

Oizoioi – podcast

Pátek 13. listopadu 20. 00: Zvíře jménem podzim

Přímý přenos benefičního koncertu



Kde?

Facebookový profil Venuše ve Švehlovce