Předkapela: Devin Townsend

Dream Theater se v rámci své Top Of The World Tour vrací do České republiky, opět do holešovické arény, ve které v roce 2020 předvedli skvělou show oceněnou potleskem diváků vestoje. Skupina se divákům představí ve složení James LaBrie (zpěv), John Petrucci (kytara), Jordan Rudess (klávesy), John Myung (basová kytara), and Mike Mangini (bicí) a zahraje nejenom repertoár z jejich již patnáctého studiového alba A View From The Top Of The World, ale i výběr toho nejlepšího z jejich vice než třicetileté kariéry, kterou tito pionýři progresivního metalu mají za sebou.

John Petrucci.Zdroj: archiv pořadatele akce"Doufám, že až tohle uslyšíte, dostanete to nejlepší, co Dream Theater nabízejí," říká Rudess. "Snažili jsme se vybudovat zásadní zvukový zážitek. Nikdo z nás nezpomalil. Jestli něco, tak se pohybujeme rychleji." "I přes všechno, co se děje, to mělo být pozitivní," upřesňuje LaBrie. "Nemůžeme se dočkat, až zase před všechny předstoupíme a budeme hrát tyhle skladby."

"Hudba má moc promlouvat k vám na emocionální úrovni," nechává se slyšet Petrucci. "Pokud se prostřednictvím této desky emocionálně spojujeme s posluchači, myslím, že si nemůžeme přát nic víc."

V průběhu posledních 25 let zůstal Devin Townsend, uznávaný umělec tvrdší hudby, konzistentní. Konzistentní – tedy v tom, že je málokdy konzistentní v tom, co jsme od něj očekávali. Neustále si vytváří jedinečné průniky mnoha různými hudebními styly a již téměř tři desetiletí následuje svou zvláštní múzu, ať už ho vede jakýmkoli směrem.

Scorpions

Čtvrtek 26. května, Praha - O2 arena, předprodej zde

Předkapela: The Agony

Scorpions.Zdroj: archiv pořadatele akceLegendární rocková kapela se vrací na světové turné! SCORPIONS zahájí své "Rock Believer World Tour" v Las Vegas. Poté se přes Atlantik vydají do Evropy, kde zahrají v devíti evropských zemích.

Rok 2022 je vskutku výjimečný: Přesně před 50 lety, 22. ledna 1972, vydali Scorpions svůj velkolepý debut a odstartovali tak svou mezinárodní kariéru. Další milník a další důvod k oslavám s jejich fanoušky po celém světě: "Při nahrávání alba jsme měli tolik energie a zábavy a nemůžeme se dočkat, až konečně zase budeme hrát naživo," vysvětluje Matthias Jabs a Klaus Meine: "Ještě nikdy jsme neměli tak dlouhou koncertní pauzu jako během pandemie. To samozřejmě zvýšilo náš apetit, takže se už teď těšíme, až se zase vrátíme na turné."

Scorpions.Zdroj: archiv pořadatele akceScorpions jsou německou rockovou kapelou číslo jedna a jednou z nejvýznamnějších rockových kapel posledních desetiletí. Do dnešního dne SCORPIONS prodali více než 120 milionů desek, odehráli přes 5000 koncertů a vytvořili nadčasovou klasiku se svým legendárním singlem "Wind Of Change", který ovládl hitparády po celém světě. Následovalo nespočet ocenění, hvězda na hollywoodském Rockovém chodníku slávy a další hity jako "Rock You Like A Hurricane", "Still Loving You" a mnoho dalších. Jejich předchozí úspěchy působivě podtrhují vliv, který Scorpions v rockovém světě mají. Nové album "Rock Believer" vyšlo 11. února 2022.

Kapela přijíždí zpět do Prahy ve složení Klaus Meine (zpěv), Matthias Jabs (kytara), Rudolf Schenker (kytara), Mikkey Dee (bicí), Pawel Maciwoda (bassová kytara).

Zdroj: archiv pořadatele akce

Korn

Pátek 27. května, Praha - Sportovní hala Fortuna, předprodej zde

Předkapela: Fever 333

Korn je americká metalová kapela z Bakersfieldu v Kalifornii založená v roce 1993, která patří k nejváženějším a zároveň nejpopulárnějším rockovým seskupením. Často jsou označováni za průkopníky nu-metalu, tedy stylu, jenž kombinuje metal s prvky jiných hudebních stylů, např. s hip hopem, elektronikou, grungem, ale i folkem. Nynějšími členy jsou: Jonathan Davis, James „Munky“ Shaffer, Brian „Head" Welch, Reginald „Fieldy“ Arvizu a Ray Luzier.

Korn.Zdroj: archiv pořadatele akceKorn již rok po svém vzniku v roce 1994 debutovali eponymní deskou. Masové popularity skupina dosáhla koncem devadesátých let, kdy natočila alba Follow The Leader (1998) a Issues (1999). Obě nahrávky dobyly vrchol albového žebříčku v Americe. Úspěšné tažení Korn pokračovalo i napříč další dekádou, která nabídla desky Untouchables (2002), Take A Look In The Mirror (2003) a See You On The Other Side (2005). Korn prodali více než 40 milionů desek a získali řadu ocenění.

Korn mají na kontě 7 nominací na cenu Grammy, z toho dvě díky skladbám „Freak on a Leash“ a „Here to Stay“ proměnili. Na MTV Video Music Awards byli nominováni jedenáctkrát, dvakrát nominaci proměnili. Jsou považováni za tvůrce nového metalového stylu – nu-metalu. O koncertních kvalitách této tvrdé pětice se mohli několikrát přesvědčit i fanoušci v České republice, naposledy v březnu 2017.