KDY: Od 1. 12. online

KDE: Facebookový profil Pragovka Gallery a web galerie

ZA KOLIK: Zdarma

První prosincový den od 18 na facebookovém profilu Pragovka Gallery proběhne nejprve zahájení projektu Looking Through slovenské umělkyně Lucie Tallové, po kterém bude následovat zahájení výstavy Love or fight Ladislava Vlny.

První z výstav bude koncipovaná tak, aby si ji bylo kdykoli možno prohlédnout skrze okna galerie. S odstupem několika dní budou obě výstavy přístupné také formou 3D varianty na webu Pragovky. Pokud vláda uvolní situaci provozu galerií, okamžitě budou galerie otevřené.

Projekt Looking Through představí nejnovější díla mladé a úspěšné slovenské umělkyně Lucie Tallové, která v Pragovce vytvoří site-specific instalaci koncipovanou speciálně tak, aby si ji návštěvník mohl prohlédnout zvenčí skrze z převážné části prosklenou stěnu galerie Entry, k čemuž výmluvně poukazuje již samotný název projektu. Základním principem výstavy bude architektonicky odvážné řešení, v němž Lucia Tallová do industriálního prostoru galerie umístí na míru vytvořené – jakoby regálové – dřevěné konstrukce, opakující svým rozvržením rastr původních oken budovy.

Výstava Love or Fight představí nejnovější tvorbu malíře a rezidenta Pragovky Ladislava Vlny. Ten pracuje vlastní jedinečnou technikou “metalurgické malby“, kterou zdokonaluje a vyvíjí posledních 15 let.

„Obrazy se do ocelových desek vypalují ohněm bez přidání jakýchkoli jiných materiálů. Kresba se ručně vyrývá a barvy jsou žíháním dobývány ze samého nitra oceli a její podstaty. Iluze vznikající odrazem světla od povrchu takto zpracovaného ocelového materiálu vytváří pravdivý a komplexní obraz o složitosti a vnitřní kráse znázorněného objektu,“ dodává Ladislav Vlna. Kurátorem výstavy bude Petr Hájek.

V případě obou výstav se můžete těšit kromě zahájení formou online streamingu také na doprovodný online program ve formě rozhovorů s umělci a kurátorskou prohlídkou, který v průběhu výstavy bude postupně uveřejňován na facebooku Pragovka Gallery.

V Pragovce také až do 31. prosince probíhá výstava Kryštofa Kaplana s názvem Korporealita, jejíž 3D model si můžete prohlédnout na www.pragovkaonline.com.