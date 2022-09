Polští Riverside první zářijovou sobotu rozparádí fanoušky ve Futuru

Oslavte dvacet let polské progrese. Riverside totiž do Prahypřijedou oslavit své 20. výročí. Během těchto let kapela z Varšavy vedená „polským Stevenem Wilsonem“ Mariuszem Dudou vydala sedm studiových alb, několik živých a dvě minialba. A hrát se samozřejmě bude nejen z nich, ale při oslavě jejich dvou desetiletí určitě dojde i na osmou studiovku, která má vydání naplánováno na leden příští roku.

Riverside vystoupí ve smíchovském klubu Futurum. | Foto: Obscure