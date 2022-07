Hadem pro mého munga

Hadem pro mého mungaZdroj: archiv kapelyAternativní/post hardcore/garage kapela z Chodova v okrese Sokolov. Kapela vznikla v roce 2012. Původní jamující duo (Zdeněk a Standa) doplnil po pár měsících kytarista Jirka a tak začaly vznikat první akordové posloupnosti, později nazývané - skladby. V únoru, přesněji 17. 2. 2015, vyšla naše první oficiální nahrávka Rikki tikki tavi, a to SPLIT Le Bain de Maid/ Hadem pro mého munga. Deska vyšla pod hlavičkou Venus Flag Records a Mezitím kapela do roku 2015 koncertuje a skládá v tříčlenné sestavě. V průběhu května opouští naše řady kytarista Jirka. Rozchod probíhá v míru a přátelské atmosféře. Nicméně kapela je opět ve složení dua - Zdeněk a Standa V březnu roku 2018, vychází naše druhá deska nazvaná Kapitola II. Od té doby kapela aktivně koncertuje

Urtica

UrticaZdroj: archiv kapelyUrtica je pětičlenná punková kapela z Prahy. Zpěv (Bára), bicí (Vilo), basa (Luky), kytary (Igor+Marty). V této sestavě už hrají pět let. Májí za sebou desitky koncertů po ČR a jeden na SK (v košickém Collosseu) a na Spotify první desku Sharper than ever. Muzika je ostrí a štípavá stejně jako kopřiva (Urtica latinsky).

Zběsilost

ZběsilostZdroj: archiv kapelyZběsilost se začala formovat koncem léta 2020 na divokých jam sessions, typických naprostou básnickou i hudební improvizací. Od té doby kapela nezměnila své obsazení (zpěv, kytara, basa, bicí a klávesy), jen začala rozvíjet a propracovávat svůj nezaměnitelný hudební styl.Unikátností kapely je zejména osobitý přednes básní, zasazených do specifického propojení metalu, hardcore i punku. Původní české texty syrově a bez příkras popisují zběsilý život plný alkoholu, drog, nevázanosti i šílenství a navazují nejen na české a světové prokleté básníky, ale i na nejlepší tradice českého undergroundu.

Bolest, hrůza, šílenství i smrt se divoce prolínají s nezávislostí, opojením, touhou po svobodě i konečnou rezignací. Tvorbu Zběsilosti nejde zaškatulkovat a popsat jedním slovem. Zatímco texty vás přenesou do brlohů plných prázdných lahví, zakouřených barů, bezesných nocí i těžkých rán, hudba vás nemilosrdně nakrájí na plátky visící na zkrvavených hácích v temných koutech duší jedinců, odsouzených k zániku. Zkrátka, nic pro útlocitné, jemné a romantické povahy."

Mysthica

MysthicaZdroj: archiv kapelyVe stínech temného lesa v království prastaré magie valí se neprostupná mlha a šálí všechny tvoje smysly. Nevidíš na krok a kořeny stromu ti schválně podrážejí nohy. Les střeží šílený čaroděj ALGAES a svým temným violoncellem už pomalu omotává struny kolem tvého zkrouceného srdce. Víla AZERET ví, že jsi dorazil. Lektvar je hotov. Ztrácíš se. Točí se ti hlava. Falešný svět, v němž jsi doposud žil, z tebe udělal děsivě snadnou kořist, néé!!! Slyšíš chaotické údery bubnů. Temný démon ALAREGON otvírá bránu a už odpočítává tvé poslední údery srdce. Jsi v pasti! Mysthica vznikla v roce 2018 ve složení violoncello, bicí, zpěv. Stylově se pohybuje na hranici mezi metalem, hard corem a emo zpěvem. V Modré Vopici představí i nového bubeníka. Letos na podzim chce do světa pustit své debutové album. Posledním videoklipem „Magie“ otevřel bránu do temné minulosti. MYSTHICA chce tvojí duši a nic víc jí nezajímá!!!

Monstra

MonstraZdroj: archiv kapelyŘezavý noise elektro se zpěvy. Duo, které hledá hranice mezi snesitelností a popem. After párty festivalu. You monsters are people!

