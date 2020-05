Labyrint informací a ráj tisku

Výstava k 300. výročí vydání prvních česky psaných novin v Historické budově Národního muzea.

Před třemi sty lety se staly tři důležité události. Wolfgangu Amadeu Mozartovi se narodil tatínek. Daniel Defoe vydal knihu o Robinsonu Crusovi, námořníkovi z Yorku. A v Praze vyšly první česky psané periodické noviny. To je dobrý důvod si toto výročí připomenout a uspořádat výstavu o novinách a časopisech.

Víte, že od roku 2000 používají Češi ve svém mluveném jazyku slovo „média“ častěji než „noviny“? Co to znamená? Asi tolik, že přišla doba, kdy se vedle tisku, rozhlasu a televize (stará média) stala také internetová (nová) média – zpravodajské servery a sociální sítě – místem, kde lidé běžně hledají aktuální informace. To má ale i svá úskalí. Především je těžké v přemíře informací rozlišit, co je pravda, polopravda a co lež. Labyrint informací a také bohužel dezinformací je náš problém.

Výstavou o novinách a časopisech chceme připomenout, jak se noviny a časopisy za ty stovky let vyvíjely a proměňovaly. A že hodnověrnost jejich obsahu byla vždy závislá na těch, kteří je psali a vydávali. Za tu dlouhou dobu se novinářství po všech zkušenostech s cenzurou, politickou manipulací i komerčním soupeřením o čtenáře vypracovalo v profesionální činnost s etickými profesionálními pravidly. Novináři si jsou vědomi své zodpovědnosti. I když si o tom, jak ji dodržují, nemusíme dělat iluze, tak nejsou anonymní. Na rozdíl od mnoha informačních zdrojů internetové džungle. V té jen u nás odhadem působí na čtyřicet významnějších programově dezinformačních webů.

Na výstavě kromě českých i zahraničních novin a časopisů od 18. století do roku 1989 najdete také unikátní předměty, které se dochovaly po V. M. Krameriovi, K. Havlíčkovi, J. Johnovi, A. Laurinovi. Sáhnete si na tiskařské matrice, z nichž se tisklo na rotačce, uvidíte film z roku 1939 o tom, jak se tehdy dělalo novinářské řemeslo, a objevíte také přehledná data o současném vydavatelském odvětví.

Kde?

https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/online-vystavy