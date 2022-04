KDY: Do 3. července 2022, pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20 KDE: Holešovická tržnice, Praha 7, hala č. 17 INFO: www.artmovement.cz

Pětasedmdesát let tuzemské animované tvorby si lze vychutnat, osahat a pochopit až do 3. července. A možná až na této výstavě se dozvíte, že animaci představují filmy loutkové, kreslené i ty vyrobené v počítači. Určené dětským divákům i těm dospělým. „Za takovými snímky vždy stáli umělci s unikátními nápady a erudicí, díky kterým je česká animace ve světě vyhlášená podobně jako naše hudba či výrobky ze skla,“ říká Kateřina Riley ze společnosti Art Movement, která je pořadatelem výstavy.

Výstava je koncipována pochopitelně tak, aby zabavila především děti. Ale to neznamená, že by se na ní nepoučil dospělý. Vždyť kdo může říct, že zná bližší informace třeba ze zákulisí seriálu Chobotnice z II. patra, nadčasových filmů Karla Zemana či oblíbených večerníčkových seriálů? Doposud zde byly spíše expozice zaměřené na jednotlivé osobnosti tohoto filmového oboru - Jana Švankmajera, Jiřího Trnku, Břetislava Pojara, Adolfa Borna a další. Tentokrát ukazujeme i práci scenáristů, střihačů, zvukařů, kameramanů a mnoha dalších často neviditelných lidí, kterým byly filmové ateliéry od roku 1945 druhým domovem.

Velikonoční nadílka

Pokud byste chtěli to světa české animace nahlédnout, můžete využít speciální akce s názvem Velikonoční nadílka. Od 15. do 18. dubna si pro vás kreslené postavičky připravili dvacetiprocentntí slevu na veškeré vstupné.

Staňte se animátory

Výstava vás zavede do světa české animace.Zdroj: Václav SoukupVýstava láká i na praktické mini kurzy animace. Dílny pod vedením odborných lektorů se konají každou sobotu a neděli od 13.00 do 16.00 hodin. Uvítají na nich každého většího i malého návštěvníka, ty nejmenší už od 6 let věku. Kreativní dílny se pořádají pod záštitou členů Aeroškoly. K animaci se během nich používají speciálně upravené prosvětlovací stoly, moderní technika a software. Zájemci pracují pod vedením zkušených profesionálů, kteří jim postup nejprve teoreticky vysvětlí a následně i prakticky ukážou principy klasické animace kreslené, ploškové a

poloploškové, případně i méně tradiční objektové a materiálové. Účastníci dílny pak mají možnost vytvořit si něco sami. Originální sekvence, jednotlivé animované záběry nebo i krátké klipy, jim budou na konci lekce odeslány na domácí e-mail. Ačkoli lze pracovat jednotlivě, nelze než doporučit činnost v malých skupinkách, které mohou stejně dobře představovat rodiče s dětmi, jakož i třeba sourozenci, nebo pár kamarádů.

Zájemci si mohou "animátorský minikurz" zakoupit přímo na pokladně při vstupu na výstavu za přidanou částku 80 Kč ke vstupence.

Chcete vědět víc? Vydejte se na komentované prohlídky

Výstavou vás provede odbornice na slovo vzatá, která má velké zkušenosti v oblasti animace. MgA. Zuzana Bukovinská, členka naší kurátorské rady a také odborná asistentka v ateliéru Filmová a televizní grafika na pražské UMPRUM.

Termíny:

Čtvrtek 21. 4. - 16 a 17 hod

Pátek 22. 4. - 16 a 17 hod

Sobota 23. 4. - 16 a 17 hod

Neděle 24. 4. - 16 a 17 hod.

Obsah komentované prohlídky je přizpůsoben věkové kategorii.

Prohlídka trvá cca 45 - 50 minut Cena: +50Kč k jednotlivému vstupnému