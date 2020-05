„Dá se předpokládat, že hudební kluby budou mít ještě nějakou dobu omezenou návštěvnost. Proto jsme využili možností současné technologie a ve spolupráci s Key promotion jsme vytvořili pomyslný videomost, prostřednictvím kterého mohou diváci do klubu vstoupit také online. Budou v klubu vidět na LED obrazovkách a užijí si interakci s kapelou,“ popisuje vznik konceptu eKoncertu Michal Filip z Lucerna Music Baru.

Hudební fanoušci se během května mohou těšit na řadu speciálních vystoupení. „S J.A.R. jsme ještě nikdy nestreamovali, takže to bude pro nás velká premiéra,“ říká za J.A.R. Oto Klempíř. Premiéry se dočkají také fanoušci Sto zvířat, jak objasňuje frontman Honza Kalina: „Dávali jsme vždy přednost živému hraní, ale najednou je tady pandémie. A tak jsme rádi, že si můžeme v našem oblíbeném Lucerna Music Baru zahrát pro osmdesátku lidí na místě, LEDkové obličejíčky i fanoušky doma.“ Nové album pokřtí přesněv den vydání kapela N.O.H.A., PSH vystoupí exkluzivně s live bandem za zády a MYDY se představí v rozšířené sestavě.

Vstupenky jsou v prodeji na webu Lucerna Music Baru a GoOut.cz. Na každý koncert je v prodeji limitovaný počet vstupenek přímo do klubu a dále je možné zakoupit VIP vstupenky s přístupem na VIP live stream anebo přispět dobrovolným vstupným v rámci standardního live streamu. Výjimkou bude eKoncert J.A.R., který bude zpřístupněn pouze návštěvníkům klubu a majitelům VIP live stream vstupenek.

Majitelé VIP live stream vstupenek dostanou přístup do video platformy Zoom, pomocí které se připojí do klubu, kde budou vidět na LED obrazovkách. Kromě živého koncertu se mohou těšit na exkluzivní obsah – nahlédnutí do backstage, rozhovor s kapelou apod. Ve virtuální místnosti se navíc budou moci podívat, kdo se dívá s nimi anebo si sdělovat zážitky z koncertu prostřednictvím chatu. Standardní live stream bez bonusového obsahu (kromě eKoncertu J.A.R.) bude vysílán na Facebooku a YouTube Lucerna Music Baru, kapel a partnerů.

Květnové e-akce

19. 5. MYDY

20. 5. Sto zvířat

21. 5. PSH Live Band

22. 5. J.A.R.

29. 5. N.O.H.A.

30. 5. Katarzia