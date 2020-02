Legendární Dream Theater vystoupí v Praze

Dream Theater vyráží na evropské turné a jednou ze zastávek bude také Praha. Dvakrát nominovaní na cenu Grammy, progresivní hudební titáni svým turné oslavují poslední album „Distance Over Time", ale také významný milník kapely, 20 let od vydání uznávané desky Metropolis Part 2: Scenes From A Memory.

Dream Theater | Foto: Dream Theater