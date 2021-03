Benefiční stream č. 3 - pátek 12. března

Vstupenky: GoOut

19:30 - Girl on Horse

Mělník City Undergropund Garage Rock

20:10 - The Volume

Pure Punk´n´Roll Slap from Žižkov

20:45 - Sour Bitch

Femme Fatale Punk Rock Power

21.30 - The Train Robbers

Turbo Surf Rock’n’Roll Mafia

Benefiční stream č. 4 - sobota 13. března

Vstupenky: GoOut

19:30 - Hippie Chippies

Manic Folk Punk All Star Team

20:10 - Kung-Fu Girlz

Smashing Punk Rock (no girl at all, but very kung fu) Band

20:50 - Arrogant Twins

Furious Brothers play Royal Rock´n´Roll

21.30 - The Rocket Dogz

Hard Line Psychobilly Beast

O pauzách rozhovory se všemi kapelami pod hlavičkou Kids And Heroes Magazine