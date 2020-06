Na dnešní večer připravila na „svou“ Sedmičku první z několika plánovaných Infuzí. Na tu první se dostaví kapely Flowers For Whores, Lahar a Interpunkce.

Program jednotlivých Infuzí

Vol. 1 - 18. června, Klub 007: Flowers For Whores, Lahar, Interpunkce

Vol. 2 - 2. července, Klub 007: Repelent SS, Decultivate, Skip Life, Narcosa

Vol. 3 - 4. července, Bubu´s pub & kitchen: Plešatá zpěvačka, Hopsters

Vol. 4 - 22. srpna, Klub 007: Sněť, Faüst, Rato Triste

Vol. 5 - 7. listopadu, Underdogs: Antisocial Skills, Blues For The Redsun, Brutally Deceased, Controlled Existence, Lycanthropy, Needful Things, Pakosteň, Sněť, The Tower

Více na https://www.facebook.com/kreasvole.