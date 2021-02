"Díky nesmyslným a nelogickým opatřením naší vlády, je s malou přestávkou už téměř rok zavřeno. Začátek jsme zvládli díky vaší podpoře a projektu na HitHitu. Ačkoliv se vláda holedbá a pyšní mnoha podporami, dotacemi a programy, na většinu z nich jsme bohužel nedosáhli. Stejně jako naprostá většina hudebních klubů. A protože nechceme jen tak zhasnout, odpojit techniku a odevzdat klíče, jsme nuceni vás opět požádat o pomoc. Tedy finanční injekci, která nám umožní zaplatit nájem a veškeré další poplatky nutné k udržení zavřeného osiřelého klubu," vzkazují provozovatelé Modré Vopice.

Klub bude vysílat live streamy koncertů ze svých útrob a právě pro tuto příležitost si lidé mohou zakoupit vstupenky a klub tak podpořit. Zatím jsou oznámeny první dva termíny:

Pátek 19. února: Merlin & Dan Horyna

Vstupenky zde

Sobota 20. února: 008 + Prasákův Gauč

Vstupenky zde

"Na tyto přenosy můžete zakoupit vstupenku v rozmezí od 100 do 500 korun, díky čemuž získáte odkaz, na kterém budete moct koncerty sledovat. Cena je pohyblivá proto, že jde o váš dobrovolný příspěvek určený a na udržení klubu. Pokud se vše podaří a my díky vaší podpoře klub udržíme, věřte, že to nebude jediné poděkování, které vám připravíme," dodávají lidé z proslulého hudebního klubu, který se nachází na rohu ulic K Žižkovu a Spojovací.