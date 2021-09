V příštích sedmi nedělích se v La Macumba uskuteční řada jazzových koncertů. Diváci si užijí hudební výlet, od radostných a energických rytmů Petra Nohavici přes epické melodie Chicka Corea v podání kvarteta Daniela Bulatkina a od rockového jazzového power tria Adama Tvrdého až po zcela originální interpretace studenské melodie nové skupiny The Survivors a mnoho dalšího.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.