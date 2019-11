KDY: Středa 6. listopadu 19-22

KDE: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého 1903, Blok 7, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč

Tentokrát pro vás aktivní partička Kreas připravila evropskou premiéru vycházejících amerických hvězd HAUNT, kteří vyrazí na své vůbec první turné na starém kontinentu. Na této old school štaci je budou doplňovat neméně skvělí Švédi SCREAMER, kteří do Česka zavítají taktéž poprvé. O rozehřátí fanoušků se postarají domácí CBF.

HAUNT (heavy metal, USA)

https://hauntthenation.bandcamp.com/

Tuhle parádu má na svědomí hudební všeuměl Trevor William Church (dále působící v BEASTMAKER), který se obklopil partou muzikantů a společně pod hvězdou HAUNT prorazili v USA, kde mají na kontě několik dlouhých tour po boku velkých kapel. Do Evropy se dostávají v době, kdy mají na kontě dvě skvělá EP a především dvě parádní velké desky. První „Burst Into Flame“ vzbudila na heavymetalové scéně doslova poprask, letos vydaná dvojka „If Icarus Could Fly“ (obě desky vyšly u Shadow Kingdom Records) jen potvrdila, že HAUNT patří do špičky ke kapelám jako Cauldron, Skull Fist a mnoho jiných z tzv. „new wave of traditional heavy metal“. Připravte se na svižný heavy metal, který je plný sól, skvělých riffů a melodií. Tomu všemu vládne „civilní“ a lehce zastřený zpěv. Kdo by měl strach z ječáků, nemusí se bát. HAUNT jsou jedna z nejvíce přístupných kapel současnosti!

SCREAMER (heavy metal, Švédsko)

https://wearescreamer.bandcamp.com/

Švédští SCREAMER letos slaví deset let na scéně a do Prahy přivezou svou novou fošnu „Higway of Heroes“ (vychází 11. října), která je již čtvrtou v diskografii kapely. SCREAMER patří mezi kapely, které si zahrály na mnoha slavných festivalech v Evropě. Odjeli také turné po USA a několik po Evropě, z nichž to poslední bylo po boku legendárních Satan. SCREAMER staví svůj heavy metal na tradičních postupech, ve kterých se odráží vliv Accept, Judas Priest a kapel NWOBHM. První koncert v Česku si nenechte ujít hned ze dvou důvodů. Jsou zde poprvé (a možná naposledy) a hrají prvotřídní energický heavy metal!

CBF (thrash metal, cz)

Mladá thrashová krev z prahy. Na kontě například dlouho hrající album https://www.youtube.com/watch?v=po7Tjlw4Cc0

Naživo brutalita.

Více na www.facebook.com/kreasvole