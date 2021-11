Co obě kapely spojuje? Čím se liší, co mají za sebou, co před sebou, v jakém stavu se nacházejí nyní?

Severočeští Contrastic se dali dohromady v roce 1993, o dva roky později nahráli své živé demo. V následujících letech vychází kazetová splitka se spřízněnými Deaf & Dumb a Ingrowing a v roce 1999 vychází regulérní bezejmenné debutové album, kterému díky obalu neřekne nikdo jinak, než „Víla“. Na začátku nového tisíciletí seContrastic dostávají na výběrové album amerických Relapse records, které mapuje českou extrémní scénu té doby a je výstižně pojmenované „Czech Assault“.

Kapela se poté ukládá k dlouhému zimnímu spánku, někteří členové jsou v té době aktivní v kapelách Opitz a Four Seats For Invalides, po skoro desetiletém hiatusu seContrastic znovuzrozují v pozměněné sestavě a v roce 2014 vydávají společný desetipalcový split se slovenskými Attack of Rage. Kapela se vrací na podia, stihne klasické lokální festy jako Obscene, Brutal, Fekal Party, v Německu například Grind the Nazi Scum, stihnou vystoupit i na americkém Maryland Deathfestu. Za zmínku určitě stojí i předskakování The Dillinger Escape Plan o rok dříve v Polsku.

Zdroj: Youtube

Je na čase vytasit se s deskou, ta přichází ke konci roku 2020 a nese název „Mamun“. Dočkává se fyzického vydání na digipacku a krásně zpracovaném gatefoldovém vinylu. Contrastic v roce 2021 jsou Peli – kytara, Třísy – bicí, Puty – zpěv a novým basákem se stává Kurt, kterého můžete znát například z F.S., NOT!, střihnul si i hostovačku s blackovými Cult of Fire a poslední dva roky je členem Lykathea, což je pokračování legendárních Lykathea Aflame.

Pražští Perfecitizen jsou služebně mladší, jejich vznik se datuje k roku 2011, kdy se poslední sestava Alienation Mental jednoho krásného dne přerodila do nové kapely a dala si název podle posledního songu z poslední desky Mentálů.

Plni nové energie a nápadů vydávají už v roce 2013 své první album „Through“, které vyložilo hned bez pardónů všechny trumfy na stůl a jehož obal se stal vlastně i symbolem kapely, tedy šestiprstá tajemná postava. Kapela pilně zkouší, skládá, koncertuje a už v roce 2015 nahrává druhé album „Corten“, kterým si upevňuje pozici a dává jasně najevo, že se v jejich případě nejedná jen o nějaký jednorázový projekt. V roce 2016 vyrážíPerfecitizen již s novým vokalistou a čtvrtou posilou v sestavě, baskytaristou Adrianem (ex-Psychotic Despair), na vydařené evropské turné po západní Evropě a v roce dalším se objevují i na francouzském megafestivalu Motocultor. Následují přípravy a nahrávání třetí a zatím poslední desky, která pod názvem „Humanipulation“ vychází v roce 2020. Album je ještě experimentálnější než desky předtím. Ostatně, kdykoliv jdou Perfecitizen s kůží na trh, jsou připraveni riskovat všechno - hledání vlastní cesty je pro ně víc než jistota zaběhlých kolejí.

Už několik let ustálenou sestavu tvoří Jarda Haž – bicí, Tomáš Mleziva – kytara, Jenda Habrů – zpěv a Adriano Neri – baskytara. Contrastic i Perfecitizen se nebojí jít cestou trnitou. Obě kapely disponují silnými signifikantními bicmeny, múzou políbenými kytaristy, stylově vyčnívajícími baskytaristy a svojskými, na první dobrou rozpoznatelnými vokalisty. Poklepete-li je pochvalně po ramenou, potěší je to, oni sami se vám ale lísat nebudou. Na to zapomeňte!

Humamunipulation tour tour 2021

16.11. Liberec - Azyl

17.11. - Teplice - Hvjezda

18.11. - Ostrava - Barrák

19.11. - Brno - Melodka (Power grindcore 8)

20.11. - Jaroměř - Bastion

21.11. - Praha - Modrá Vopice