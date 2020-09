V areálu pražského Výstaviště slavnostně zahájen třítýdenní festival kultury. Hlavním cílem festivalu je podpořit umělce, nabídnout Pražanům multižánrový program a podpořit tak návrat kulturního a společenského života.

Odstartoval festival Praha září. | Foto: VP

Diváci se mohou dále těšit třeba na představení Be Together vol. 2 od Cirk LaPutyka, koncerty kapel Lucie, Monkey Business, Zrní nebo Vlasty Redla. Strhující mix rythm & blues, funku a jazzu nabídnou Tonya Graves & The Band, „Gauč“ ve Stromovce rozpohybuje například Salsa Bachata tančírna, Swingová tančírna se SWING BUSTERS nebo CCTV Allstars a Tiny Beat. Na večerní filmové projekce pozve Febiofest Kino nebo Aerofilms.