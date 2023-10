Nejen hudbou bude žít multižánrový projekt glorchestra, který se letos představí v prostorách pražského Rudolfina v rámci jedinečného večera v sobotu 14. října. Hlavní hvězdou již beznadějně vyprodaného koncertu bude německý komponista a DJ Christian Löffler. Jeho vystoupení s Detect Ensemble však bude předcházet neméně zajímavý program v podobě setkání a diskuse osobností nad fenoménem budovy Rudolfina z pohledu architektury, hudby a umění obecně. Diskutovat budou rapper a výtvarník Vladimir 518, docentka a populizátorka v oblasti architektury Radomíra Sedláková, vedoucí správy a investic Rudolfina Lukáš Duchek a český vizuální umělec Jiří Černický.

Během uplynulých dvou ročníků se hudebnímu projektu s názvem glorchestra podařilo úspěšně etablovat na české festivalové scéně – spojení netradičních hudebních žánrů, které původně bylo uvažováno jako jednorázový projekt, se u fanoušků ujalo. Během let 2021 a 2022 navštívilo hudební tour po historických a kulturních památkách napříč Českem bezmála 18 tisíc fanoušků. A i díky nim se podařilo na vstupném vybrat téměř 3 milióny korun, které putovaly primárně na obnovu a rozvoj památek, které glorchestra navštívila.

Letos glorchestra pod značkou „powered by glorchestra“ startuje v bienálním formátu, kdy se tradiční turné napříč Českem představí jednou za dva roky a střídat se bude s nabitým programem v rámci jediného večera s exkluzivními hosty. I tentokrát věnují organizátoři výtěžek z akce na dobročinné účely.

Christian Löffler uzavře v rámci glorchestry své evropské turné Parallels

Po vyprodaných koncertech v Pařížské filharmonii, hamburské Elbphilharmonie, londýnské St. Johns At Hackney-Church nebo bruselské Henry Le Boef Hall zakončí na koncertě v Rudolfinu Christian Löffler své turné nazvané Parallels. Na něm se diváci v Dvořákově síni přenesou daleko do historie a zpět do současnosti díky moderní interpretaci raritních starých nahrávek.

Rudolfinum jako fenomén napříč uměním s Vladimirem 518

Hudebnímu programu bude předcházet v Sukově síni diskuze čtyř rozdílných osobností nad jedním propojujícím tématem, a tím je fenomén budovy Rudolfina, se svým rozsáhlým dobovým a kulturním kontextem. Architektura, umění, klasická hudba, dobová politika a společnost, to vše s přesahem do 21. století.

Medailonky diskutujících

Vladimir 518, vlastním jménem Vladimír Brož, je český hudebník a výtvarník, který je znám i díky své knižní a vydavatelské činnosti. Jeho tvorba je rozkročena mezi rapem, volným výtvarným uměním, městským aktivismem, i produkcí vlastních autorských publikací. Mezi lety 2006 a 2021 byl čelním představitelem kulturní organizace BiggBoss. Za svou práci získal v minulosti četná ocenění.

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. založila sbírku architektury v Národní galerii v Praze. Byla kurátorkou Galerie Jaroslava Fragnera, přednášela dějiny architektury na Fakultě umění a architektury v Liberci, následně v Bratislavě a od roku 2005 na Stavební fakultě ČVUT. Věnuje se také popularizaci architektury, na toto téma vydala několik knih.

Ing. arch. Lukáš Duchek, vedoucí správy a investic pražského Rudolfina, autor knihy Chrám umění: Rudolfinum, která mapuje historii slavné pražské budovy od úvah o její výstavbě až po rekonstrukci v 90. letech 20. století. Kniha vyšla ku příležitosti 135. výročí otevření Rudolfina a 125. výročí České filharmonie, která v něm sídlí.

prof. Mgr. akad. mal. Jiří Černický je český vizuální umělec, který je znám jako tvůrce experimentálních a intermediálních projektů. V roce 1996 získal Sorosovu cenu a v roce 1998 Cenu Jindřicha Chalupeckého. Zaměření Jiřího Černického je velmi široké a neomezuje se na konkrétní médium. Pracuje s klasickými médii (malba), ale využívá i další formy současného umění (objekty, instalace, performance, konceptuální umění atd.).

Program večera

18:30 Otevření Rudolfina

19:15 Diskusní panel Arch Stage (Sukova síň)

21:00 Koncert Christan Löffler & Detect Ensemble (Dvořákova síň)

22:30 – 1:00 Afterparty ve Dvoraně / DJ Jeffology