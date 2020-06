KDY: 7. a 13. června od 11 hodin

KDE: www.minor.cz

ZA KOLIK: 80 Kč

Interaktivní inscenaci Demokracie hraje Minor už několik let. Nicméně kvůli současnému omezení provozu se divadlo spolu s Braněm Holičkem rozhodlo vytvořit livestream s online diváckým hlasováním, na jehož výsledky herci v reálném čase reagují. Sedadla v hledišti Minoru tak nahradily kamery, střižna a počítače a místa diváků obsadili kameramani, střihači a technici zajišťující přenos. Jelikož součástí představení je hlasování, byla zároveň vytvořena online platforma umožňující hlasovat divákům doma u obrazovek.

Představení Demokracie ukazuje dětem hravou a zábavnou formou fungování demokratických voleb. Šest politických stran – herců – soupeří o přízeň voličů – diváků, kteří svým hlasováním určují nejen, co se odehrává na jevišti, ale také co budou sami během krátkého volebního období dělat. Každá strana má pro diváky vlastní program – jedna s nimi chce cvičit (Karel Kratochvíl), druhá se učit (Eva Leinweberová), třetí tančit (Ivana Machalová), čtvrtá hlavně nic neřešit (Jan Hrovatitsch), pátá si hrát (Andrej Polák) a šestá v klidu dožít (Jan Matásek). To vše s patřičným komentářem herců Daniela Švába a Mikuláše Čížka v rolích moderátorů.

V poslední době propadá mnoho lidí deziluzi z demokracie a ztrácí důvěru v její instituce a základní principy včetně demokratických voleb. Ani dospělí si přitom často dostatečně neuvědomují její fungování, limity a zodpovědnost, která se k ní váže. Inscenace na tuto situaci reaguje a snaží se význam voleb a demokracie ukázat nejmladším divákům.

Režisér inscenace a livestreamu Braňo Holiček je znám svým zájmem o moderní technologie, což se projevuje i v jeho tvorbě. S Minorem spolupracuje dlouhodobě a vytvořil zde například inscenace Game o virtuální realitě a sociálních sítích či O klukovi, který neuměl zlobit. V letech 2009–2017 působil jako stálý režisér Studia Ypsilon, režíroval v řadě divadel, v brněnské Redutě, v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, v Divadle pod Palmovkou, v Národním divadle aj. V roce 2013 získal Cenu Alfreda Radoka v kategorii Talent.