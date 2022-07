Když bratři Duplantierovi v roce 1996 zakládali kapelu, jen těžko si představovali, že by o několik let později předskakovali dvěma největším metalovým kapelám - věhlasné Metallice a Slayer, že by patřili mezi hlavní hvězdy světových festivalů, nebo že by se o nich hovořilo jako o kapele, která po konci výše uvedených zaujme jejich pozice.