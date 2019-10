As I Lay Dying v novém prostředí Forum Karlín Club

Koncert amerických metalcoreových As I Lay Dying, kteří díky agentuře Obscure po svém obnovení v původní sestavě do Prahy po sedmi letech přiváží nové explozivní album "Shaped by Fire" naplněné samými hity, bude speciální i tím, v jakém prostředí se bude odehrávat.

Koncert As I Lay Dying nabízí nezapomenutelné zážitky. | Foto: Obscure