Výtvarník je v Klubovně doma – právě zde pořádal své dvě předešlé přehlídky a loni navíc vytvořil originální design triček k desátému výročí tohoto kulturního centra. Výstava potrvá do 19. září.

Klubovna: Ape Of Space/Summertime Prime

Co: Výstava Ape Of Space/ Summertime Prime

Kde: Kulturní centrum Klubovna, Generála Píky, Praha 6 – Dejvice

Kdy: 28. července – 19. září