O chlup lepší život se psem: Jak přežít Silvestr

Někdo by mohl tvrdit, že svátky jsou za dlouho. Ale čas uplyne rychle jako voda a budou před námi Vánoce a obzvláště pak Silvestr. V této online diskusi si společně s psí behavioristkou Katkou Michálkovou a MVDr. Václavem Mrázem budete moci pohovořit o stresu psů(nejen) během výše zmiňovaných svátků a jak mu předcházet. Diskusi bude moderovat Bohdana Rambousková, panička dvouletého pejska Bubliny, který se narodil v útulku.

KDY: 4. listopadu od 18:00 do 19:00

KDE: Více informací na Facebooku

ZA KOLIK: Zdarma





Začni dýchat SOMA DECH | on-line lekce

Více co je to SOMA Breath ? Vyzkoušejte si tuto dechovou techniku, která mimo jiné zmírňuje úroveň stresu a pomáhá meditovat pod vedením certifikovaných instruktorů. Online lekce probíhají v aplikaci ZOOM, odkaz na ní obdržíte po přihlášení. Více informací na Facebooku.



KDY: 4. listopadu od 19:00 do 21:00

KDE: aplikace ZOOM, rezervace místa ZDE

ZA KOLIK: Zdarma

Webinář: Postřehy z nutriční poradny - jací jsou typičtí klienti?

Přemýšlíte nad tím, že byste navštívili nutriční poradnu, ale stále máte spoustu otázek? Nejste si jistí, jestli vám tato návštěva pomůže nebo chcete jen nahlédnout pod pokličku nutričních specialistek? Zapněte si dnešní webinář, který povede Ing. Mgr. Veronika Pourová, která Vám na všechny tyto otázky pomůže najít odpovědi. Webinář bude probíhat přes aplikaci ZOOM.



KDY: 4. listopadu od 19:00 do 21:00

KDE: přes aplikaci ZOOM, rezervace místa ZDE

ZA KOLIK: Zdarma

Jak psychicky zvládnout lockdown

Leze vám už tzv. všechno na mozek? Pusťte si dnešní online přednášku Dalibora Špoka. Ta bude zaměřena na zvládání nepříjemných omezení, úzkosti a dalších emocí které mohou během lockdownu nastat a o mnoho dalšího. Přednáška je určena všem, kteří museli díky současným omezením změnit svůj životní styl, kteří zažívají více stresu, jsou vystaveni novým úkolům nebo neznámým situacím – zkrátka každému, kdo se chce inspirovat, jak takové omezení zvládnout.



KDY: od 4. listopadu od18:00do 19:30

KDE: Na Facebooku, kde naleznete i více informací k webináři

ZA KOLIK: Zdarma

Jak se může učitel podílet na rozvoji řeči žáků

Přednáška je zaměřena na rozšíření pedagogů týkající se rozvoje řeči žáků, na význam paralingvistických prvků řeči v souvislosti s rozvojem řeči a mnoho dalšího. Setkání je především určeno pro pedagogy z 1. i 2. stupně ZŠ, asistentům pedagogů nebo speciálním pedagogům pracujícím v rámci ŠPP. Více informací k tématu naleznete ZDE nebo na Facebooku



KDY: 4. listopadu od 20:00 do 21:00

KDE: Přednáška bude v online místnosti

ZA KOLIK: Zdarma

Týden rané péče

Příběhy rodin online - během celého Týdne rané péče budou pořadatelé na sociálních sítích publikovat a sdílet silné příběhy rodin, které vychovávají dítě s postižením a využívají službu rané péče.



KDY: Celý týden

KDE: Na Facebooku

ZA KOLIK: Zdarma