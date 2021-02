Škodovkou na hranice Číny

KDY: 18.30-20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 79 Kč

Vydejte se v zajímavé a poutavé přednášce Jiřího Folbrechta a Michala Mázla na dalekou cestu za volantem Škodovky. "Mrazivé, přesto nádherné pohledy na pohoří Ťan Šan, nezapomenutelný kus Ameriky v Kazachstánu - kaňon Čaryn. Nekonečné, úžasné a přesto tak nádherné pláně, kde se naše Babča několikrát koupala v písku na cestě bez benzínu, vody a signálu… Cesta, která skrývala nespočet nástrah, však byla protkána setkáními s úžasnými, milými a vstřícnými lidmi. Přijďte se podívat na vyprávění tří magorů, kteří jeli 17 065 kilometrů napříč střední Asii, kde právě samotná cesta měla cíl," zvou Jiří s Michalem.

Kolem světa:Západní Papua

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek… "Západní Papua leží v indonéské části ostrova Nová Guinea a žijí zde stovky kmenů dodnes téměř na úrovni doby kamenné. Liší se nejen jazyky, ale i způsobem zdobení a života. Donedávna kanibalové, nejstarší bojovníci prý ještě znají chuť lidského masa.​​ Z obou našich cest se zaměříme se na ty nejzajímavější: Příslušníky kmene Dani v proslulém horském údolí Baliem, jejichž jediným oděvem je vysušený plod lahvovníku, zvaný koteka a nížinného kmene Koroway, podle svých obydlí na stromech nazývaní stromoví lidé. Jako vždy budeme spát i jíst s domorodci v jejich přístřešcích, těžit ságo a sbírat ságové červy. Pronikneme do řezbářského umění Asmatů, jejich hudby a tance. Na závěr se zastavíme v ráji potápěčů celého světa na Raja Ampat," zve cestovatelka Saša Ryvolová.

Podcast: Dlouhá chvíle

KDY: Od 19

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Iniciátorkou podcastové série Dlouhá chvíle je Štěpánka Fingerhutová, která se jako nová členka Divadla v Dlouhé rozhodla, že čas, kdy divadlo nehraje, využije k tomu, aby se lépe seznámila se svými kolegy ze souboru. Do každého dílu si vedle hlavního hosta zve někoho ze souboru také jako spolumoderátora. Pátý díl se odehrává v obráceném gardu: moderátoři Eva Hacurová a Martin Matejka udělali ze Štěpánky Fingerhutové hlavního hosta. Konečně se tedy dozvíte spoustu zajímavých informací o nové člence souboru, Štěpánce: Jak se v Dlouhé zabydlela? Co ji tak baví na vaření a focení? Jaké je to být influencer a seriálová hvězda? Co na ni prozradí Hana Burešová? A jak se dostala do časopisu Praktická žena?

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Home Fitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Strahovské autokino dnes promítá: Suburra

KDY: 20-22

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, si můžete s přáteli dopřát potěšení ze sledování filmů mimo své obydlí. Strahovské autokino dnes promítá kriminální drama Suburra ve francouzsko-italské koprodukci. Stefano Sollima, režisér mafiánského seriálu Gomorra, se ve svém novém filmu vrací k tématu italské mafie. Neapol tentokráte vystřídá Řím a boj o přístav v Ostii, který se má změnit v evropské Las Vegas. Hrají: Pierfran-cesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola a další.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské obětiu Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.