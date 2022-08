Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i otec obou bratrů s důležitou novinkou. Dědeček chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou v životě viděl. Mají se tedy o čem bavit, ale naráží na jeden problém. Nikdy se neshodnou a pokaždé skončí tím, že se pohádají. Jmenují se Hádkovi.

Letní scéna Harfa: Normální debil

KDY: Od 20

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 399–599 Kč



Divadelní hra Normální debil vznikla na motivy stejnojmenné knihy Roberta Bellana. Jedná se o retro komedii, kdy základem vyprávění jsou příhody z autorova dětství prožitého v socialistickém Československu. Během večera plného humoru, nadsázky i nostalgie se ocitnete spolu s hlavním hrdinou – známým průšvihářem Norbertem Intribusem – například v socialistické domácnosti, ve škole, na fotbalovém hřišti, u splavu, v nemocnici, nebo třeba i překvapivě na hřbitovním sexuálním večírku. Nedílnou součástí inscenace je dobová „pop music“, vysílání Československé televize a odborný pohled na psychický vulkanismus.

Hokej: Sparta - Slavia

KDY: Od 18.30

KDE: Fortuna arena, Za Elektrárnou, Praha 7

ZA KOLIK: 150 Kč

Sparta versus Slavia. Třaskavé pražské derby je zpět! Přijďte si 9. srpna užít od 18:30 hodin hokej jako za starých časů do holešovické Sportovní haly Fortuna a vybojovat spolu s hokejisty Sparty zpět titul vládců Prahy! Sparťanští permanentkáři mají vstup zdarma a o vstupenky si mohou zažádat na e-mailu predprodej@hcsparta.cz.

Příští stanice: Chvalský zámek

KDY: Denně do 21. srpna 9-17

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 40-70 Kč



Potěšte se výstavou plnou kol a koleček, která vám představí nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem. Nejstarší vystavené hračky pocházejí z období Rakousko-Uherska a první republiky, mladší exponáty z 50. až 80. let 20. století. Děti se mohou těšit na koňské povozy, mechanická autíčka, letadla, lodě, tramvaje, autobusy, železniční hračky i vojenskou techniku. V sortimentu dopravních hraček nebudou chybět ani tanky, ponorky nebo závodní bugatti. Maminky i malé slečny potěší také historické kočárky pro panenky nejrůznějších tvarů a velikostí. Velkou dopravní atrakcí budou jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště jezdící přesně podle jízdního řádu. Na nejmenší návštěvníky čeká také dílnička s kultovními stavebnicemi Merkura Seva, zábavné hry s dopravní tematikou, šlapací autíčka i koloběžky a dětská dopravní kancelář.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plným těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo

Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.