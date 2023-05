Už jste přemýšleli o tom, jak si zpříjemnit tento den? Podívejte se na pár našich tipů na akce, které se dnes Praze konají.

V úterý 9. května večer vystoupí ve smíchovském klubu Underdogs japonští Mono. | Foto: archiv kapely

Mono a Gggolddd v Underdogs

KDY: Od 19

KDE: Klub Underdogs, Nádražní 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 490 Kč

Mono vystoupí 9. května v Underdogs.Zdroj: ObscureČtyřčlenná instrumentální rocková kapela z Tokia hrající silně atmosféricky už od roku 1999, ceněná pro svůj jedinečný přístup a dlouhodobě patřící mezi úzkou špičku, která okupuje post-rockový Olymp. Těžko si představit, že byste z popisu nepoznali Mono. Jejich jedinečný přístup kombinuje dojemné orchestrální aranže a kytarový shoegaze, kterým si vytvořili svou vlastní hudební bublinu, v níž se slučuje mnoho hudebních elementů a prolíná ještě více emocí. Máte-li v krvi alespoň stopové prvky obsahující intoxikaci po Portishead, Massive Attack nebo Björk, Gggolddd jsou matroš přesně pro vás. Temná, skličující hudba elektronického základu, ale razantně rocková avšak s hitovým potenciálem traumatizující a hypnotické pop music zabalené do blyštivého brnění, jež slouží jako metafora obranného štítu před životními traumaty.

Rostlinná štafeta vol. 46

KDY: 10-18

KDE: Zahrada na niti, Školská 7, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Máte doma rostliny, řízky, semínka, které nechcete, nevejdou se vám domů, je vám líto rostliny vyhazovat nebo máte prostě moc stejných druhů a chtěli byste nějaké jiné? Nejste zatím moc velký pěstitel, ale rádi byste si domů pořídili květiny s příběhem? Tak to potřebujete přijít na Rostlinnou štafetu! Už 46. kolo rostlinného happeningu, kde si opět vyměníme svoje nechtěné výpěstky za nechtěné výpěstky někoho jiného. Vítány jsou i semínka, řízky, sazenice a vlastně jakékoliv rostliny, ať už pokojovky nebo ty zahradní!

Planeta Praha

KDY: Od 16

KDE: Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 1/4, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma, nutná rezervace místa na telefonním čísle 222 113 555

Dokumentární snímek Planeta Praha přivedl na plátna kin zvířecí hrdiny z nejrůznějších koutů naší metropole. O pražské přírodě i o natáčení neobvyklého dokumentu bude vyprávět režisér Jan Hošek, který se podílel na desítkách přírodovědných dokumentárních pořadů České televize.

Fidlovačka: Krajina 0

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 590 Kč



Premiéra unikátního divadelního projektu, který je nečekanou výpovědí mladé herecké generace, s ambasadorem projektu, youtuberem KOVY-m. To vše na jednom jevišti se svými skutečnými hereckými rodiči v režii renomované režisérky úspěšných představení, Adély Stodolové. Sedm teenagerů a jejich rodičů za účasti všudypřítomného multimediátora (KOVY) v tajemném prostoru zvaném dospívání, to je KRAJINA 0. Neexistuje snad komplikovanější vztah na světě, než je vztah rodičů a jejich dětí. Dva světy, prolínání odlišného vnímání reality, snů a ideálů. Zápas, který může být v důsledku očistný. Dvě herecké generace se potkají na jevišti: dva způsoby vyjadřování, digitální technologie, nadpřirozené schopnosti hrdinů, používání magie a nostalgie, vnímání dobra a zla jako ve starých pohádkách.Je to až troufalá ambice – vytvořit projekt, který navštíví rodiče se svými teenagery. Je to výzva pro diváky, a také pro tvůrce, kteří se při tvůrčí práci setkávají i se svými dětmi. Hudbu spoluvytváří Kato z Prago Union.

Lekce jógy v Národopisném muzeu

KDY: Každé úterý 18-19

KDE: Národopisné muzeum, Kinského zahrada 98, Praha 5

ZA KOLIK: 150 Kč/lekce nebo 650 Kč při nákupu permanentky 5 lekcí

Lekce jógy se konají v Národopisném muzeu v prostoru vestibulu a vede je certifikovaná instruktorka paní Alexandra Kanďárová. Sestavy lekcí jsou zaměřeny zejména na základní styly (Hatha yoga, Ashtanga vinyasa yoga), ale také na modifikované a tematické styly (Power yoga, Metabolic yoga, Relax yoga) a jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé. Benefity pravidelného cvičení jsou nezpochybnitelné. Jóga snižuje stres a úzkost, zlepšuje dýchání, flexibilitu, posiluje svaly a celé tělo. Jóga napomáhá vnitřní koncentraci, odbourává stres a přispívá k dobré náladě. Snížení stresu přirozeně zlepšuje zdraví a celkovou kvalitu života.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Výstava motýlů

KDY: Do 21. května, denně 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana, Trojská 800, Praha 7)

ZA KOLIK: Od 75 Kč

Přijďte obdivovat krásu motýlích křídel a nechte se obletovat. Během výstavy budete svědky kouzelné a tajuplné proměny z kukly v dospělého motýla. A může se stát, že mezi rostlinami objevíte i housenky… Návštěvníci budou moci vidět rozdíly a zajímavosti z jednotlivých vývojových fází. Přeměna vajíčko - housenka - kukla - motýl je u každého druhu jiná. V některých případech je housenka nebo kukla krásnější než samotný motýl. Součástí výstavy bude také vývojový model motýla, díky němuž budete moci jasně vidět velikostní rozdíly – od miniaturních vajíček přes obrovské housenky až po motýla s obrovským rozpětím křídel.