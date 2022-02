Neznámá síla vychýlila Měsíc z oběžné dráhy kolem Země. Poslala jej směrem, který bude znamenat konec života, jak jej známe. Do jeho kolize se Zemí zbývají pouhé týdny a ničivé záplavy, tsunami, zemětřesení a požáry jsou jen začátek. Svět stojí na pokraji zničení. Bývalá astronautka, nyní výkonná ředitelka NASA Jo Fowler (Halle Berry), je přesvědčená, že možná zná klíč k záchraně nás všech. Problém je, že jediní dva lidé, kteří jí věří, jsou astronaut Jo Fowler (Patrick Wilson) a konspirační teoretik K. C. Houseman (John Bradley). Boj o záchranu Země před apokalypsou pochází od mistra velkolepých sci-fi blockbusterů, režiséra a scenáristy Rolanda Emmericha (Den nezávislosti, 2012, Den poté). V hlavních rolích se filmu na záchrannou misi vydávají držitelka Oscara Halle Berry (X-Men, John Wick 3, Ples příšer), Patrick Wilson (Aquaman, V zajetí démonů), John Bradley (Hra o trůny), Michael Pena (Ant-Man), či Donald Sutherland (Hunger Games).

Zacvič SI: Jógový večer

KDY: 17.30-19

KDE: Skautský institut na Staromáku, Staroměstské náměstí 4, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč



"Přijďte v únoru na jedinečnou prodlouženou jógovou lekci. Čeká vás nejen oblíbená hravá jóga na vlně dynamičtější Ashtanga Vinyasy, ale také dechové cvičení a přiemná relaxace.Připojit se můžou jak začátečníci, tak pokročilí. S sebou si stačí vzít něco pohodlného na sebe a pod sebe, třeba karimatku. Lekce se odehrává v sále Minuta, v prvním patře, dostanete se tam přes pavlač. Pokud přeci jen nebudete vědět kudy kam, neváhejte se zeptat čítárníků za barem," zvou pořadatelé ze Skautského institutu.

Tanzanie a Zanzibar: Safari na pevnině a relax na ostrově

KDY: Od 19

KDE: Ústřední městská knihovna (malý sál), Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč

"Měsíc strávený na pevninské části Tanzanie i ostrovním Zanzibaru v době, kdy se přestalo cestovat, znamenal pro naši rodinu návrat do divočiny. Byli jsme ztraceni ve slavných národních parcích Serengeti nebo Ngorongoro úplně sami obklopeni jen divokou přírodou a pozorovali zblízka migraci tisícihlavých stád pakoňů a zeber. Při západu slunce jsme tančili s Masaji a v noci nám kolem stanu chodily žirafy a ozýval se chrapot hrochů. I Zanzibar jsme poznali jinak než běžní plážoví hosté hotelových resortů. Každý den jsme vyplouvali na osamělé písčiny uprostřed Indického oceánu, potápěli se u korálů všech barev a velikostí s tisíce barevnými rybičkami. Ve vnitrozemí ostrova jsme poznávali místní obyvatele a jejich zvyky. Tanzanie není jen nádherná příroda, moře a pláže, ale především neskutečně milí a přátelští obyvatelé, kteří způsobí, že si tuto zemi zkrátka zamilujete," zvou přednášející Karel a Jana Wolfovi.

Famílie

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč



Když se Nickovi rodiče odstěhují na druhý konec Spojených států, zůstává svobodný mladík pod bedlivým dohledem svých babiček a dědečků z matčiny i otcovy strany. Každou neděli je k nim pozván na oběd. A protože jsou jeho prarodiče italského původu, vyznačují se tyto rodinné sešlosti, kromě skvělého jídla i velmi vřelou živou, pro Nicka někdy až příliš živou, atmosférou. Na jedné z návštěv Nick chystá oznámit fantastickou novinku: dostal pracovní nabídku, po které tolik toužil. Nickovo povýšení má ale jednu podmínku, která u rodinného oběda vyvolá velké pozdvižení a spustí lavinu dalších událostí. Ve skvělé komedii DiPietro přibližuje divákům vztah dvou odlišných generací a s laskavým humorem projevuje pochopení pro obě strany. Jednotliví členové rodiny a bláznivá atmosféra rodinných setkání jsou natolik autentické, že se bude nejeden divák cítit jako doma a možná k němu i zavane vůně italské kuchyně!

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.