Kolem světa: Antarktida a Jižní Georgia

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Barvité snímky a vyprávění shrnují dvě nezávislé expedice, které fotograf Václav Šilha podnikl na palubě malé jachty Golden Fleece do oblasti jižních moří. Seznámí diváky s rypouši sloními a dalšími zvířecími obyvateli životem kypících ostrovů Jižní Georgie a zavedou je za velrybami a tuleni až ke břehům Antarktidy. Součástí přednášky jsou i snímky a krátký film zachycující unikátní chování kosatek, které česká výprava zdokumentovala jako první na světě.

Vinylová horečka

KDY: 12-19

KDE: Vodárenská věž Letná, Na výšinách 1, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Máte rádi hudbu na fyzických nosičích? Rádi byste rozšířili svou sbírku o nějaký zajímavý kousek? Pokud jste odpověděli dvakrát ano, neváhejte a vydejte se dnes na burzu desek, cédéček i kazet na Letné. Čeká vás několik tisíc titulů. Od ABBY až po ZZ Top.

Home Fitness pro každého

KDY: 18-19

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením fitness instruktora Daniela Hlubučka. Přichystáno je pro vás několik kratších tréninků, které by vás měly udržet ve formě při sedavém zaměstnání či při práci z domova. Stačí si zacvičit i během krátké pracovní pauzy, ať už jste doma nebo v kanceláři. Tréninky budou zaměřeny na správné dýchání, aktivaci středu těla a pánevního dna a posílení břišního svalstva. Vyzkoušejte si také formu HIIT tréninku, což je vysoce intenzivní intervalový trénink. Tréninky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Autokino Strahov dnes uvádí: Na nože

KDY: Od 18.15

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I dnes, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně. Dnes vás čeká americká satirická krimi komedie Na nože. Zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný detektiv Daniel Craig (série James Bond, Muži, kteří nenávidí ženy ) pojme řešení případu po svém a vyšetřování každého člena této excentrické rodiny se ukáže býti složitější, než se zpočátku zdálo…

Poznejte tajemství dřeva

KDY: Do 21. února 2021, denně kromě pondělí 9-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300, Praha 7

ZA KOLIK: 150 Kč



Hledáte-li v adventním čase místo, kam se vydat pro zklidnění mysli a pozitivní energii, zamiřte na výstavu Tajemství dřeva ve třetím patře Národního zemědělského muzeav Praze na Letné. „Hlavní tajemství dřeva je v tom, že i když jeho část odkryjete, uhádnete, ukážete, tak dřevo si své tajemství dál ponechá,“ říká autor pozoruhodné expozice Martin Patřičný, který ji připravoval dva roky. Protipandemická opatření odsunula původní termín vernisáže na 3. prosince., kdy se konečně otevřela návštěvníkům.Martin Patřičný výstavu Tajemství dřeva koncipovals jednoduchým cílem, který s jarní vlnou koronaviru ještě nabyl na aktuálnosti: Udělat lidem radost. K vidění (a pokud to hygienická nařízení dovolí, tak i k dotýkání) jsou sochy Vodní víla (z akátu)a Linie (z hrušně), mísy, knihy, kolo štěstí a další předměty z různých druhů dřeva. Dřevěné obrazy na stěnách i tubusech možná zaujmou nejvíc. „Myslím, že každý ten dřevěný obraz má v sobě nějakou jiskru, jiskru nápadu, který zapálí další nápady a taky se rozsvítí sny. Pak přijde na řadu zkušenost a praxe, a to znamená dřevo. Dřevo jako spoluautor. Potom už jsou to hodiny, někdy i dny práce a zkoušení, během kterých máte v hlavě – asi někde za očima – už hotovou věc. Ale bez té první jiskry by nebylo nic, socha by neožila, obraz by nevyprávěl. Jenom práce nestačí, ale bez ní to nejde, nakonec je to všechno jeden celek,“ přibližuje vznik originálních artefaktů jejich autor. Pro ty, kteří s návštěvou muzea ještě váhají, je na webu www.nzm.cz/akce umístěna videoprocházka výstavou Tajemství dřeva, natočená Bedřichem Ludvíkem a Martinem Patřičným, který ovšem upozorňuje: „Žádné foto ani kamera nemohou nahradit skutečný zážitek. Výrobky ze dřeva mají svou energii a pro někoho také září.“ Lákavým bonusem je jedinečný pohled na Prahu ze střechy Národního zemědělského muzea.