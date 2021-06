Moje kino live: Oslněni sluncem

KDY: Od 21

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 110-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí

Slavná rocková hvězda Marianne (Tilda Swinton) tráví poklidnou dovolenou na slunečném ostrově v Itálii se svým partnerem Paulem (Matthias Schoenaerts). Idyla je narušena nečekaným příjezdem jejího starého přítele Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okouzlující dcery Penelope (Dakota Johnson). Radost z příjemného setkání se pomalu mění v atmosféru plnou skrytých vášní, nedůvěry, podezírání a žárlivosti…

Užijte si v Kotvě Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč



V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové.Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A protoi výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození.Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba ho zrovna vám splníme.Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Výstava: Výpravy do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální výstava mapuje první kroky lidstva ve vesmíru a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let?

Kolem světa: Arménie a Náhorní Karabach

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf… Co se děje v Arménii a Karabachu aneb od 44 denní války po současnost? Novinářka Markéta Kutilová byla v první skupině novinářů, která v září přijela do Náhorního Karabachu, když na Armény zaútočil Ázerbájdžán podpořený Tureckem. Od té doby spolu s Lenkou Klicperovou sledovaly 44 denní válku a ještě se tam třikrát vrátily. Sledovaly pálení vesnic, vstup ruských mírotvorců i výpovědí válečných zajatců. Ázerbájdžán vyhrál a nyní mu patří většina území Náhorního Karabachu. Zdá se ale, že to nestačí, nyní Ázerové podnikají další výpady na území Arménie.

Vyprávění příběhů u ohně

KDY: 20-22

KDE: Cross club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné, celý výtěžek půjde vypravěčům



Úterní večery od května do konce září budou před Crossem zasvěceny ohni, které se rozhoří se západem slunce. Těsně po západu se pak můžete těšit na podmanivé vyprávění příběhů, které si nosíme zakořeněné hluboko v nás.Oheň je mystickým časoprostorem, který nás spojuje. Večery u ohně jsou příběhem samotným, ale zároveň jsou i nekonečnou inspirací podněcující naši fantazii. Skupina zkušených vypravěčů se s vámi setká, aby vám předali intenzivní zážitek z tohoto téměř opomenutého umění. Dnes vypráví Pírko.

Autokino Strahov: Palm Springs

KDY: Od 21.20

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Strahovské autokino dnes večer promítá americkou romantickou komedii Palm Springs.Bezstarostný pohodář Nyles (Andy Samberg) se na opulentní kalifornské svatbě kouše nudou. Stejně jako nevázaná a mírně cynická sestra nevěsty Sarah (Cristin Milioti). Když spolu uvíznou v časové smyčce a prožívají ten samý svatební den znovu a znovu, hledají způsoby, jak se zabavit, nebo alespoň nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno neponesou žádné následky, a tak postupně ztrácejí veškeré zábrany…

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se otevřelo, ale zatím jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav, jsou to tyto: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvě-řinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´ n Roll.