Pravidelné běhy na Brumlovce

KDY: Každé úterý 17.30-18.30

KDE: Sraz 17.20 na recepci budovy Beta v BB Centru, Vyskočilova 1481, Praha 4. Facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma

Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Smrt mu sluší

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 400 Kč



Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem. Původní komedie z divadelního prostředí. Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Kino Strahov: Atlas ptáků

KDY: Od 20.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Drama koprodukce Česko/Slovensko/Slovinsko. Když se ve staré rodinné firmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí peníze ve velkém, nastává konfrontace s novou realitou, na níž nebyl nikdo připraven. Ivo Róna, dlouholetý šéf prosperujícího podniku Aron, se snaží zorientovat v nechtěné situaci, kterou mu jeho děti ani okolí neulehčují, ale kterou si na sebe dost možná seslal sám. Nový film režiséra Olma Omerzu proplétá komplikované rodinné vztahy se světem moderních komunikačních technologií, které dokáží využít naše slabá místa. Ve válce, která se ve filmu pokradmu rozpoutává, ale není vůbec jasné, kdo stojí proti komu, natož kdo z ní vyjde jako vítěz. Hrají: Miroslav Donutil, Alena Mihulová, Martin Pechlát, Eliška Křenková, Vojtěch Kotek…

BSP a Miloš Meier v branických Ledárnách

KDY: Od 20 (areál otevřen od 17)

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Na místě 500 Kč



Legendy české rockové hudby Ota Baláž, Kamil Střihavka a Michal Pavlíček zahrají za doprovodu početné squadry skvělých hudebníků své velké hity na letní scéně Lucerna Music Baru. Jako speciální host vystoupí bubeník Dymytry Miloš Meier se svým one-man show projektem Drumming Syndrome. Představí originální hodinový program, ve kterém se můžete těšit na osobitě upravené rockové a metalové světové hity, bubenická sóla, filmové soundtracky i na odklony do dalších hudebních žánrů.

Kolem světa: Dva roky v Japonsku

KDY: Od 22

KDE: Online, po zaplacení vstupenky zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Ze Zlína do Prahy, z Prahy do Tokia, z Tokia do Fukuoky. A zpět. Tak by se stručně daly shrnout životní kroky Dalibora Skoupila. Po skončení doktorátu na pražské Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské jej cesty osudu zavedly na druhý konec světa, do Japonska, kde pracovně strávil dva roky… Promítá cestovatel Dalibor Skoupil.