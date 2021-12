Pojďte si zdarma zaběhat po práci pod vedením nadšených běžců a blogerů Soni Hrabec Kotulkové a Michala Hrabce z Running2.cz. Každý lektor povede skupinku maximálně 20 běžců.

Autokino Strahov: Duna

KDY: Od 19

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření - melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí, z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni, schopní trvale přežít ve vyprahlé pustině. Mohl by Paul Atreides být spasitelem, na kterého tak dlouho čekají?

Svět pohádek Boženy Němcové

KDY: Denně 9-21

KDE: OD Kotva (4. patro)náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: 99-249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Dozvíte se, jaký byl její život, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Kolem světa: Altaj, dobrodružství v nejvyšším pohoří Sibiře

KDY: Od 22

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Altaj, nejvyšší pohoří Sibiře, láká cestovatele a horolezce svou divokou přírodou. Království medvědů, vlků a komárů mezi horskými hřebeny nedotčenými civilizací u hranic Ruska s Kazachstánem a Mongolskem. Dvě stě kilometrů s partou kamarádů zřídka používanou trasou přes Severočujský hřbet z bujné tajgy až do mongolských stepí, kde se pasou velbloudi a pastevci vám rádi prodají čerstvý kefír a lepjošku. V zaledněném sedle Medvědí tlapa jsme dohnali ruskou rodinu s dětmi, bez horolezeckého vybavení tam uvízli, náš přechod sedla se změnil v záchrannou akci," zve na přednášku Lukáš Synek.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Národní muzeum: Olympijské Tokio

KDY: Denně 10-18 do konce roku

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Výstavu Olympijské Tokio připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborem a Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády. Japonské Tokio se tak stalo teprve pátým městemv historii, v němž proběhly olympijské hry již podruhé. Nově byla do výstavy umístěna i letošní olympijská nástupová kolekce od návrhářky Zuzany Osako.

Monkey Business: Pokec a koncert

KDY: Od 18 (bar otevřen od 17.30)

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 550 Kč



Monkey Business připravili tři výjimečné večery. Nenechte si je ujít! „Přijďte dřív s námi pokecat! Exkluzivně poprvé a naposledy před každým z těchto tří koncertů dáme nahlédnout do našeho soukromí a intimních sfér formou neformální besedy s vámi, našimi diváky a fanoušky. Povoleny jsou i dotazy pěkně na tělo (např. barva spodního prádla nebo počet zaplombovaných zubů atd.). Při té příležitosti také pokřtíme fungl novou první Romanovu sólovku Strážce klidu Vol. 1. Těšíme se na vás. Hezky si to užijem a dáme si do trumpety!“

Program:

17:30 otevření klubu

18:00 debata s kapelou

20:00 koncert Monkey Business